Mobile Händler versorgen Oderberger

Oderberg (MOZ) Sechs Wochen lang wird es in Oderberg keinen Supermarkt geben, denn der Netto-Markt in der kleinen Stadt wird ab 31. August umgebaut und saniert. Um die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und Drogerieartikeln trotzdem sicherzustellen, vor allem für ältere und immobile Bürger, haben sich die Stadtverordneten auf die Suche nach Ersatz gemacht. Sie haben sich umgehört und fleißig telefoniert und ein paar fahrende Händler aus der Region gefunden, die ab kommender Woche immer mittwochs und freitags nach Oderberg kommen und Backwaren, Wurst- und Fleischwaren, Gemüse und andere Lebensmittel anbieten.

Jeden Mittwoch kommen nun bis Mitte Oktober Verkaufswagen verschiedener Händler der Region auf den Marktplatz in Oderberg. So wird Bäcker Bodenbach aus Trampe in den kommenden Wochen jeden Mittwoch ab 9.30 Uhr seine Backwaren auf dem Markt verkaufen. Zudem wird es einen Obst- und Gemüsestand geben. Ebenfalls immer mittwochs vor Ort ist die Fleischerei Schmidt, die auch Konserven, Kaffee, Milch, Mehl, Zucker und Salz für seine Kunden an Bord hat. Der Kartoffelhof Hamann aus Heckelberg-Brunow bietet ebenfalls mittwochs auf dem Oderberger Marktplatz von 9.30 bis ca. 10.45 Uhr frische Eier, Waschmittel für Wäsche und Geschirr sowie eine große Auswahl an Molkereiprodukten an. Ab mittags gegen 12.45 Uhr starten die Verkaufsmobile der Händler dann ihre Rundtour durch die Stadt und werden unter anderem die Straße der Jugend und den Fontaneplatz ansteuern. Gegen 12.45 Uhr wird die Verkaufslucke dann noch auf dem Parkplatz der Sporthalle geöffnet, um den Bürgern Lebensmittel zu verkaufen.

Jeden Freitag ab 11.30 Uhr kommt zudem der Bäcker aus Wriezen in die kleine Stadt an der Oder und macht eine kleine Verkaufstour durch die Siedlung (Straße der Jugend, Fontaneplatz), um dann gegen 12.15 Uhr an der Kreuzung hinter der Bushaltestelle (Fahrschule) Halt zu machen, um den Oderbergern frische Brötchen zu verkaufen.

Zudem bleibt auch der Verkaufsstand von Märkisch Edel vor dem Netto-Markt in der Zeit des Umbaus bis zum 15. Oktober geöffnet. Der Netto-Supermarkt, der in Oderberg, der einzige im Ort ist und damit ein wichtiger Grundversorger ist, baut die Filiale in der Waldstraße auf sein modernes Konzept um.