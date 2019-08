Glücksfee Anni zog den Hauptgewinn

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Christian Potratz aus Bad Belzig kann sich schon jetzt auf seinen nächsten Urlaub freuen. Der 53-Jährige gewann den Hauptgewinn aus der Tombola zugunsten des traditionellen Altstadtsommers.

Zur Verlosung der mehr als 70 Gewinne, die von Geschäftsleuten, Firmen und Unternehmen aus Bad Belzig und der Region gesponsert wurden, hatten sich hunderte Zuschauer auf dem Marktplatz der Stadt eingefunden.

Ursula Schwill vom organisierenden Festverein war dabei als Glücksfee im Einsatz. Aus rund 1.550 Gewinnabschnitten, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Lostrommel befanden, zog sie nach und nach die Gewinnerlose. Bis auf den Hauptpreis, der traditionell als Letzter verlost wird. Dazu wurde Anni Gansäner aus dem Publikum auf die Bühne geholt. Als die erste Aufregung bezwungen war, griff Anni in die Lostrommel und zog das Los mit der Glücksnummer 0316 - den Hauptgewinn. Es ist ein Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro, den Reiseunternehmer Frank Habdank und der Bad Belziger Festverein jeweils für die Tombola zum Altstadtsommer stiften. "Er wird die Grundlage für unseren nächsten Urlaub", so Potratz strahlend und verrät, dass es mit dem Reisegutschein vermutlich nach Norwegen gehen wird.

Aber der Reihe nach. Anfang Juli war der Verkauf von 2.000 Buttons mit der Aufschrift "Bad Belziger Altstadtsommer 2019 - Ich bin dabei" gestartet. Zum Preis von fünf Euro waren dieselben in ausgewählten Geschäften der Stadt und noch während der Burgfestwoche und des Altstadtsommers erhältlich. Er endete erst eine Stunde vor Beginn der Verlosung. Zu diesem Zeitpunkt waren knapp 1.550 Buttons "verspendet", wie die Festvereinsmitglieder zu sagen pflegen. Die Gewinnchancen für Buttonkäufer standen damit nicht schlecht. Christian Potratz hatte seinen Button mit der dazugehörigen Gewinnnummer erst am Sonnabend Nachmittag auf dem Marktplatz gekauft. "In den vergangenen Jahren haben wir auch immer Buttons gekauft. Aber noch nie etwas gewonnen", so der 53-Jährige erfreut. Die Verlosung verfolgte er gemeinsam mit Ehefrau Kerstin und Sohn Tobias.

Als Präsentkörbe und Einkaufsgutscheine, ein Sack Kartoffeln und ein Gartenspaten, Häkeldecken und Seidentücher, Segelflug- und Tandemsprunggutscheine aus einem Kleinflugzeug, Tickets fürs städtische Freibad und für eine Promi-Stadtführung in Berlin, ein Wellness-Verwöhnpaket der SteinTherme und eine Gartenbank der Fliedner Werkstätten, verlost waren, machte sich Anspannung in der wartenden Menge breit - die sich erst wieder löste, als Festvereinschef Dr. Christian Kirchner die Gewinnnummer verkündete.