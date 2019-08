Wassertemperaturen im Jahresverlauf

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Seit Ostern steht der Bad Belziger Anglerteich an der Brandenburger Straße unter Beobachtung. Eine Messstation, die in der Mitte des Gewässers verankert ist und vom Ufer aus wie eine schwimmende Mini-Insel wirkt, zeichnet im Minutentakt Temperaturdaten auf. Gemessen über und unter dem Wasserspiegel, sowie in einer Tiefe von vier und sechs Metern.

Über ein ganzes Jahr soll die mit Solarflächen ausgestattete Technik die Temperaturen messen und sämtliche Daten direkt an Land senden - auf den Computer von Conrad Kopsch, der die Messstation gebaut hat.

"Aktuell ist sie jedoch ausgefallen", so der 69-jährige Polarforscher im Ruhestand. Die Technik nahm infolge eines Gewitters Schaden, soll aber so schnell wie möglich wieder repariert und in Betrieb genommen werden.

Ziel ist, die Temperaturen im Wasserkörper über den Jahreslauf zu dokumentieren.

Die Daten des ersten Quartals sind mittlerweile ausgewertet. Am 21. April wurden mit 29 Grad Celsius über der Wasseroberfläche und 18,5 Grad Celsius unter der Wasseroberfläche die Höchstwerte im April gemessen. In vier Metern Tiefe wurden 8 Grad Celsius und in sechs Metern Tiefe sechs Grad Celsius aufgezeichnet.

Im Wonnemonat Mai wurden wiederum am letzten Tag des Monats die höchsten Werte dokumentiert. Über der Wasserfläche wurden 33 Grad Celsius gemessen, unter dem Wasserspiegel sogar 24,5 Grad Celsius. Ferner in vier Metern Tiefe 12 Grad Celsius und in sechs Metern Tiefe sieben Grad Celsius.

Im Juni sind drei Tage erfasst, an denen über der Wasseroberfläche mehr als 40 Grad Celsius waren. Die höchsten Werte wurden am 25. Juni mit 42 Grad Celsius gemessen.

Unter der Wasseroberfläche waren es noch 28 Grad Celsius und am Tag darauf sogar 30 Grad Celsius. Auch in vier Metern Tiefe hatte sich das Wasser erwärmt - auf 15 Grad Celsius. Lediglich in sechs Metern vollzog sich die Erwärmung langsamer. Dort wurden am 30. Juni 7,5 Grad aufgezeichnet.

Insbesondere die hohen Temperaturen über dem Wasserspiegel (20 Zentimeter darüber) und unter der Wasseroberfläche (10 Zentimeter darunter) sorgten dabei für eine Überraschung.

Kritische Phasen für den Fischbestand blieben bislang aber aus. Dennoch: wie im vergangenen Sommer ist der Wasserstand des Anglerteiches aufgrund von Hitze und Trockenheit erneut zurückgegangen. Nach Schätzungen der Angler um rund 25 Zentimeter.

Am Plan, die Messstation auch noch mit einer Sonde auszustatten, die den Sauerstoffgehalt und den ph-Wert im Wasser misst, wollen Conrad Kopsch und Harald Lübbe, der Vorsitzende des örtlichen Anglervereins, weiter festhalten. Die Messstation könnte dann Alarm auslösen, wenn den Fischen der Sauerstoff im Wasser ausgeht - so geschehen im Hitzesommer 2018 im Bad Belziger Stadionteich am Weitzgrunder Weg. "Am Anglerteich hatten wir eine solche kritische Phase erst im Herbst, im Oktober", ergänzt Harald Lübbe.

Der Anglerteich ist kein natürliches Gewässer. Er entstand durch den Tonabbau. Ziegeleibesitzer Wilhelm Kirsten ließ dort ehemals Ton für die Produktion von Ziegelsteinen abbauen. In den 1950/60er Jahren wurde die mit Wasser gefüllte Grube zu einem Angelteich umgestaltet. Der Anglerverein "Fläming" hat den Teich wiederum von der Stadt gepachtet. Im vergangenen Jahr hatte Conrad Kopsch mit einem Solargerät bereits den Gewässerboden des Anglerteiches untersucht. Er erarbeitete eine Wassertiefenkarte, die er dem Anglerverein überließ.