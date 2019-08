Burgenradtour 2019: drei Tage, 180 Kilometer

Bärbel Kraemer

Fläming In wenigen Wochen startet die diesjährige Fläming Burgenradtour. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Werbetrommel wird gerührt, Faltblätter werden verteilt. Höchste Zeit also, die "drahtigen Esel, wilden Rennrösser" oder "robusten Bergpferde" vorab schon einmal zu satteln.

Schließlich hat die in mittlerweile siebenter Auflage vom 27. bis 29. September stattfindende Tour quer durch den Fläming allerhand zu bieten. Unter diesem Aspekt ist es letztendlich auch egal, welches "zweirädrige Reittier" für die Tour gesattelt wird - schön dürfte sie auf jeden Fall werden.

Kerstin Panzner und Hans-Joachim Urmann sind die Cheforganisatoren und Ideengeber der Tour. Hinter ihnen steht der Verein Fläming Burgenradtour e.V.. Mehr als 50 Teilnehmer haben sich mittlerweile für alle drei Etappen angemeldet. Weitere Velo-Fahrer haben sich für eine oder zwei der angebotenen drei Etappen entschieden.

"Das hat in diesem Jahr wunderbar geklappt", freut sich Kerstin Panzner. Sie erklärt, dass frühzeitige Anmeldungen die Planungen auch in Bezug auf die Versorgung unterwegs bedeutend erleichtern.

Anders als ursprünglich angedacht, wird die Tour durch den Fläming jedoch nicht auf dem Parkplatz der Bad Belziger SteinTherme starten, sondern im Kurpark. "Dort ist es ruhiger", erläutert Hans-Joachim Urmann.

Bad Belzig wird damit zum zweiten Mal Startpunkt für die rund 180 Kilometer lange und dreitägige Tour, worüber sich die beiden Niemegker ganz besonders freuen. Über Preußnitz, Niemegk, Haseloff, Treuenbrietzen, Dietersdorf, Pflügkuff, Zeuden, Niemegk, Lühnsdorf und Kranepuhl führt der 61 Kilometer lange Rundkurs am Freitag, dem ersten Tourtag.

Am Sonnabend geht es von Bad Belzig aus über Lübnitz, Benken, Görzke, Ziesar, Steinberg, Verlorenwasser und Weitzgrund zurück zur SteinTherme. Ist die zweite Etappe gemeistert, liegen 63 Kilometer hinter den Radlern.

Am Sonntag, dem letzten Tag der Tour, sind noch einmal 55 Kilometer zu bewältigen. Diese führen von Bad Belzig aus über Schwanebeck, Baitz, Lüsse, Preußnitz, Kranepuhl, Lühnsdorf, Buchholz, Rädigke, Neuendorf, Zixdorf, Garrey, Klein Marzehns, Raben und Grubo.

Einen Wunsch haben Kerstin Panzner und Hans-Joachim Urmann dann aber doch noch. "Einen Herzenswunsch", konkretisieren sie einstimmig. Es ist der nach einer Begleitung durch die Polizei. "Wir hoffen inständig, dass es doch noch klappt", so Urmann. Er erklärt, dass die einzelnen Etappen so geplant werden, das auf Radwegen gefahren werden kann - doch noch hat das Radwegenetz Lücken.

Zu den Mittagspausen an historischen Orten - auf der ersten Etappe in Treuenbrietzen, auf der zweiten in Ziesar und auf der dritten in Rädigke - dürfen sich die Radler wie in den vergangenen Jahren auf kulturelle und kulinarische Überraschungen freuen.

Im vergangenen Herbst nahmen rund 160 Velofahrer an der Fläming Burgenradtour teil, die in Kloster Lehnin startete. Die Premierentour startete wiederum 2013 in Bad Belzig. Damals war die Ausfahrt der Pedalritter noch als viertägige Rundreise angelegt. Seit 2014 sind Start und Ziel jeweils an einem zentralen Ort. Nach Wiesenburg, Jüterbog, Niemegk und Kloster Lehnin ist Bad Belzig als Ausgangspunkt wieder an der Reihe.

"Ohne Sponsoren wäre das alles nicht möglich. Allen die die Tour unterstützen ein großes Dankeschön", so Kerstin Panzner und Hans-Joachim Urmann abschließend.

Info

Anmeldungen und Informationen unter www.fläming-burgenradtour.de

Als besonderes Schmankerl bietet der Verein den Radlern, die alle drei Etappen fahren, eine Ermäßigung bei der Startgebühr an. Die Startgebühr pro Tag beträgt 7,50 Euro. Wer alle drei Etappen bucht, zahlt nur 18 Euro.