Strausberg trotzt Konjunkturschwäche

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Arbeitsmarkt zwischen Berlin und Müncheberg zeigt sich auch im August robust. Auch wenn die bundesweite Konjunktur schwächelt, ging die Zahl der Arbeitslosen in der Strausberger Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit erneut, wenn auch nur leicht um 27, zurück. Im Vormonat waren es 21, seit Juni beträgt damit die hiesige Arbeitslosenquote 3,9 Prozent bei einer absoluten Zahl von 2793. Darunter sind 1541 Bezieher von Arbeitslosengeld II. Für den Bezirk der Frankfurter Agentur für Arbeit werden 5,9 Prozent Arbeitslose ausgewiesen. Der Geschäftsführer Jochem Freyer schätzt ein: "Es haben sogar mehr Menschen als noch vor einem Jahr eine Erwerbstätigkeit aufgenommen. Die Firmen halten an ihren Mitarbeitern fest, das Risiko, entlassen zu werden, ist sehr gering." Strausberg ist mit großem Vorsprung Spitzenreiter bei der Beschäftigungsrate. In der Geschäftsstelle Seelow verzeichnet man eine Arbeitslosenquote von 8,2 Prozent, in Bad Freienwalde 8,8 Prozent, in der Stadt Frankfurt 8 Prozent, in Fürstenwalde 6,1 und in Eisenhüttenstadt 5,8 Prozent. Bundesweit herrscht eine Arbeitslosenquote von 5,1 Prozent. Die Strausberger Quote wird östlich Berlins nur in Bernau unterboten – 3,4 Prozent.

Der Fachkräftemangel – ablesbar an den offenen Stellen – konzentriert sich auf Objekt- und Personenschutz, Wartung von Eisenbahninfrastruktur, Verkäufer, Kraftfahrzeugtechniker und Fahrer für Güterkraftverkehr.

Hinweis auf Ausbildungstag

Die Arbeitsagentur bzw. das Jobcenter orientieren jetzt mit Nachdruck Zehntklässler auf den Ausbildungsmarkt. Der stellvertretende Chef des Jobcenters Märkisch-Oderland, Marco Schulz, sagt: "Nutzt für diesen wichtigen Schritt die Jugendberufsagentur Märkisch-Oderland. Wir haben Angebote für alle Jugendlichen unter 25 Jahren. Wir helfen euch beim Übergang von der Schule in die Ausbildung oder ins Studium, bei Schwierigkeiten während der Ausbildung und auch bei anderen Sorgen, die euch beschäftigen. Kommt zum Ausbildungstag nach Strausberg und lernt uns und unsere Angebote kennen. Wir freuen uns auf euch am 21. September in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in der Hegermühlenstraße 8."

Auf dem Ausbildungsmarkt suchten im Frankfurter Bezirk Mitte August 664 Jugendliche bei der Berufsberatung noch nach der passenden Lehrstelle. Demgegenüber haben die regionalen Betriebe seit Oktober 2097 Ausbildungsstellen an die Agentur für Arbeit gemeldet. 652 waren Mitte August noch unbesetzt gemeldet, teilt die Agentur für Arbeit mit. Nachfragen beim Berufsberater lohnt sich also.