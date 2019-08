Wandlitzer Chöre im Doppel

Andrea Linne

Wandlitz (MOZ) Als sich Ende Mai das Atomic Brick Orchestra mit Rockband, Streichern und Solisten sowie Chören aus Wandlitz und Basdorf "The Wall" von Pink Floyd aussuchte, schauten 1500 Besucher in Bernau zu. Diesen Sonnabend werden es hoffentlich genauso viele Menschen sein. Denn das gemischte Ensemble der Kantorei Wandlitz und der Kinderchor präsentieren sich mit zwei Konzerten der Öffentlichkeit. Grund ist der zehnte Geburtstag der Chöre, die von Katharina Tarján und Astrid Riemer geführt werden.

Um 16 Uhr wird in der Dorfkirche von Wandlitz zunächst der Kinderchor auftreten, der mit dem Schulchor der Grundschule Basdorf einen Querschnitt seiner Lieder zu Gehör bringen darf. "Wenn ich vergnügt bin, muss ich singen", heißt das Thema. Vergnügt soll es zugehen und die Eltern, Freunde und alle anderen Zuhörer schwungvoll durch den Tag bringen.

"Am Wandlitzsee muss Liebe blüh’n" nennt die Kantorei Wandlitz mit dem Jugendchor Vox Nova um 19 Uhr das Abendkonzert. Aus dem in zehn Jahren erarbeiteten Repertoire mit 40 Sängerinnen und Sängern und aus dem Kinderchor erwachsenen Jugendlichen hat Katharina Tarján ein erstaunliches Programm zusammengestellt. Klassische Chorgesänge werden erklingen, aber auch Volkslieder und Musical-Melodien. Geprobt wird immer montags. Aus anfangs neun Sangesfreudigen, die 2009 zusammenkamen, erwuchs ein stimmgewaltiges Ensemble.

Zu erleben war das Ganze als Projektchor für "The Wall". Bei den Stücken "We don’t need no education" und "The Trial" forderten Takt und Melodien von den vielen Stimmen wahre Höchstleistungen. Dass dies gelingen konnte, war auch dem Engagement der beiden Chorleiterinnen zu danken, die ihre Sänger antrieben und mit dem Atomic Brick Orchestra verschmelzen ließen.

Etwas ruhiger wird es am Sonnabend in der Dorfkirche von Wandlitz wohl zugehen. Doch gemeinsame Projekte wie für das Siebenklang-Festival stehen immer wieder an. Seit 2013 haben die Sangesgruppen miteinander Musical-Projekte vorangebracht. Wahre Höhepunkte des Choralltags sind so entstanden. Eine Fangemeinde haben sich der Kinder- und Schulchor, aber auch die Kantorei Wandlitz und der Jugendchor längst erarbeitet.

Wer also mitfeiern möchte, sollte sich rechtzeitig einfinden. Das Fest wird von einer Ausstellung begleitet. Im Gemeindehaus und im Garten herrschen am Sonnabend viel Trubel.