Politiker unterzeichnen Erklärung

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Mit der Arbeitsaufnahme der künftigen Außenstelle des Staatlichen Schulamtes in Angermünde rechnet Barnim-Landrat Daniel Kurth mit deutlichen Verbesserungen für Schüler, Lehrer und Eltern.

"Es ist uns gelungen, wieder eine Arbeitsstruktur in die nordöstliche Region des Landes zu bekommen und diese in etwa in der Mitte unserer beiden Landkreise unterzubringen", sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch in der uckermärkischen Stadt. Gemeinsam mit Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), Finanzminister Christian Görke (Linke) und der Uckermark-Landrätin Karina Dörk (CDU) unterzeichnete Kurth eine Absichtserklärung zur besseren Zusammenarbeit bei der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Die Partner einigten sich darauf, gemeinsam und modellhaft Strategien zur Umsetzung der bildungspolitischen Schwerpunkte "entlang der Bildungsbiografien der Kinder" zu entwickeln.

"Unser Ziel ist es, die Bildungschancen unserer Kinder und Jugendlichen etwa bei den Übergängen von der Kita zur Schule und von der Schule in die Ausbildung zu verbessern", betonte Kurth.

Die Kommunalpolitik hatte sich jahrelang dafür eingesetzt, dass die Außenstelle des Staatlichen Schulamtes nach Eberswalde kommt, konnte sich letztlich in Potsdam aber nicht durchsetzen. Die Einrichtung soll nun am 1. Februar mit acht Mitarbeitern an den Start gehen.