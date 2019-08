MOZ

Eberswalde (MOZ) Naziparolen auf dem Spielplatz

Eberswalde. In die Michaelisstraße mussten Polizeibeamte am Mittwoch ausrücken, da mehrere Männer auf einem Spielplatz lauthals Naziparolen von sich gaben. Die eintreffenden Beamten stellten fünf Männer im Alter von 18, 20, 21, 22 und 29 Jahren. Eine Kontrolle förderte zudem zwei Messer zutage, die der 20-Jährige mit sich führte. Er musste die Klingen herausgeben und erhielt eine Anzeige wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Kriminalisten der Direktion Ost ermitteln außerdem wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. red

Zeugin findet gestohlenen Motorroller

Eberswalde. Am Mittwoch meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei, weil sie in einem Gebüsch im Kopernikusring einen Motorroller gefunden hatte. Wie sich herausstellte, war der Roller kurz zuvor aus einer Garage im Kopernikusring gestohlen worden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. red

Einbrecher scheitern an Garagen

Eberswalde. Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Mittwoch versucht, in einen Garagenkomplex an der Ringstraße einzubrechen. An fünf Garagen fanden sich am Mittwochmorgen Einbruchsspuren. erfolgreich waren die Täter jedoch nicht. Sie hinterlassen einen Sachschaden von rund 250 Euro. red