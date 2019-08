MOZ

Möbiskruge Der Helferkreis der Kirchengemeinde Möbiskruge braucht Unterstützung. Im Oktober soll der 23. Hilfskonvoi zum Kinderheim im südungarischen Barcs stattfinden. Dafür werden vorab wieder Spenden benötigt. Gebraucht werden diesmal: medizinische Pflegeartikel wie Verbandsmaterial, Windeln und Einwegspritzen. Auch Toilettenpapier, Seife und Waschpulver sowie Einweghandschuhe sind immer gefragt. Bettwäsche sowie Kinderbekleidung aller Art gehören ebenfalls zu den dringend benötigten Utensilien in dem Heim für mehrfach schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche. Plastikgeschirr, Kinderstühle und Kinderbetten dürfen ebenfalls gern abgegeben werden, genau wie lang haltbare Lebensmittel.

Die Spendenaktion läuft bis zum 27. September. Wer etwas abgeben möchte, kann dies im Pfarrhaus in Möbiskruge tun, in den Gemeindezentren in Eisenhüttenstadt und Ziltendorf, sowie im Beeskower Pfarramt. Für die Transportkosten wird zudem um Geldspenden gebeten. Auf Wunsch werde auch eine Spendenbescheinigung ausgestellt, teilt der Helferkreis mit.

Spenden an: Ev. Pfarramt Möbiskruge "Hilfskonvoi", Evang. Bank eG, IBAN DE27.5206.0410.4403.9006.90