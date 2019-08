red

Friesack Der Verein Nauener Tafel e.V. kann sich freuen - das Frierockteam hat seine jährliche Wette verloren. Nun unterstützen die Gestalter das Festivals den Verein in diesem Jahr. Gleichzeitig ist diese Unterstützung auch ein Dankeschön - die Nauener Tafel ist bereits jahrelang beim sogenannten bunten Wochentag vor dem eigentlichen Frierock-Festival dabei.

Der bunter Wochentag in Friesack, findet am Donnerstag vor dem Festivalwochenende statt. Rund 300 Gäste besuchten ihn in diesem Jahr. Sie konnten bei Kuchen, Brause und mitgebrachten Leckereien miteinander ins Gespräch kommen und Gemeinsamkeiten entdecken. Für die Kinder gab es eine Hopseburg, das Rumpelkammerorchester, einen Astronautentrainer, einen Graffitiworkshop und jede Menge Platz zum Toben und Ausprobieren. Akustisch konnte man den Tag mit den Bands Lappalie aus Rostock und HeyOhMann aus Potsdam ausklingen lassen.

Und dann war da noch die Wette: An die 100 Menschen tanzten am Donnerstag um Stühle auf der Friesacker Freilichtbühne und somit verlor das Frierockteam die jährliche Wette. "Sich stark zu machen für Menschen in Not, für sozial benachteiligte Menschen und ein friedliches Miteinander fördern, das ist unser Hauptanliegen", sagen die Veranstalter in Friesack. Unterstützt werden sie u.a. vom Bundesprogramm Partnerschaft für Demokratie sowie von der AWO, Clown Celly, dem Friesacker Hort, dem Harfenland im Havelland, lokalen Sponsoren und vielen Helfern.