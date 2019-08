Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Nach 18 Jahren im Landtag tritt die Oranienburgerin Gerrit Große (Die Linke) nicht mehr an. Sie freut sich auf mehr Zeit. Der Rückblick der Bildungspolitikerin wirkt wegen der politischen Lage bisweilen enttäuscht.

Zu wenig Zeit zum Reden

Auch in der letzten Woche vor der Landtagswahl steht Gerrit Große in der Sommerhitze vor der Havelpassage in Oranienburg und verteilt mit anderen aus der Partei Info-Material der Linken. Einige Leute bleiben stehen, stellen Fragen oder wollen für die Volksinitiative gegen Rückgabe- und Entschädigungsforderungen der Hohenzollern unterschreiben. Einen Tag später steht Gerrit Große – wieder in der Sonne – auf dem Schlossplatz vorm Doppeldeckerbus des Linke-Spitzenduos Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter. Es gibt Eis und Kuchen, doch nur wenige Leute kommen, um über Politik zu reden. Wahlkampf ist ein undankbarer Job. "Aber es ist wichtig, es kommen Leute und stellen Fragen", sagt Gerrit Große und bedauert, dass sie in den vergangenen Jahren viel zu wenig Zeit gehabt habe, um auf der Straße mit Menschen zu reden.

Wahlkreis vernachlässigt

Seit 2001 war die gebürtige Leipzigerin im Landtag. Zuerst als Nachrückerin. Zweimal gewann sie das Direktmandat im Wahlkreis. Vor fünf Jahren musste sie sich mit nur 23 Stimmen Unterschied Björn Lüttmann (SPD) geschlagen geben, blieb aber über die Liste im Parlament. In ihrer Fraktion war sie eins der wichtigsten Mitglieder. Die frühere Lehrerin und Schuldirektorin war kinder- und jugendpolitische Sprecherin und führte den Bildungsausschuss. "Als Bildungspolitikerin ist man viel im ganzen Land unterwegs", sagt Gerrit Große. Als sie von 2009 bis 2014 auch noch Vize-Präsidentin des Landtages wurde, war sie noch mehr auf Reisen. Der Wahlkreis wurde vernachlässigt, gibt sie zu. Schon vor fünf Jahren wollte sich Gerrit Große zurückziehen. Doch Stefanie Rose, die für die Nachfolge bestimmt war, bekam ihr zweites Kind. Gerrit Große übernahm eine weitere Legislaturperiode, in der nun auch die AfD im Landtag saß.

Ehemalige Wähler wählen braun

Gerrit Große wirkt verzagt, wenn sie über den Erfolg des Rechtspopulismus in Brandenburg, in Europa und auf der ganzen Welt nachdenke. Dass ihr frühere Wähler ins Gesicht sagen, „ich wähle jetzt braun“, macht sie fast wütend und auch ein bisschen ratlos. Sie könne sich nicht erklären, warum Menschen ohne jegliches Mitgefühl über Flüchtlinge, die übers Mittelmeer kommen, sagen, "lasst sie doch ersaufen!".

Bereits am Wahlabend vor fünf Jahren war das Entsetzen der Linken über den Erfolg der selbsternannten Alternative groß. Die Linke war als Regierungspartei keine Protestpartei mehr. Und an diesem Sonntag wird die AfD wohl noch viel stärker. Die AfD habe von der Aufnahme der Flüchtlinge und der Diskussion darüber profitiert und dabei vor allem niedere Instinkte geweckt, Hass und Angst geschürt, sagt Gerrit Große. Bis heute gebe es eine Neiddebatte, obwohl es niemandem schlechter gehe durch die Geflüchteten im Land.

Fehler Kreisgebietsreform und mangelnder Zusammenhalt bei Aufnahme von Flüchtlingen

Gerrit Große räumt ein, dass in der rot-roten-Koalition Fehler gemacht worden seien. Die zu spät gestoppte Kreisgebietsreform gehöre dazu. Auch auf die Polizeireform sei sie nicht stolz. Statt den Verfassungsschutz abzuschaffen, sei er sogar noch gestärkt worden. Dabei habe der NSU-Untersuchungsausschuss die unrühmliche Rolle der Behörde dargelegt. Bei der Aufnahme von Flüchtlingen sei ein mangelnder Zusammenhalt offenbar geworden. Jeder Landkreis habe dabei für sich und gegen das Land gekämpft. Das gelte auch für Oberhavel, sagt Große, die von 1994 bis 2010 auch Kreistagsabgeordnete war.

Den Vorschlag, die "restriktive Landkreisebene" völlig abzuschaffen, hält Gerrit Große für überlegenswert. Die Aufgaben ließen sich auch anders verteilen. Oberhavel habe seine Kita-Verpflichtungen bereits abgegeben. "Jugendhilfe wäre in den Kommunen besser aufgehoben."

Fortschritte in Bildungspolitik

Dann ist Gerrit Große bei ihrem Lieblingsthema Bildung. "Wir haben vor 2009 lediglich 150 Lehrer pro Jahr ausgebildet, jetzt sind wir bei 600." 1 000 neue Lehrer jährlich sollen es noch werden. Die Unterrichtszeit für Lehrer sei um eine Stunde abgesenkt, die Personalsituation in den Kitas verbessert worden. "Und wir haben aufgehört mit den vielen Bildungsreformen."

Dank der Initiative von Danilo Fischbach sei die Mitwirkung durch Elternbeiräte gestärkt und das beitragsfreie Kita-Jahr eingeführt worden. Die Kita-Gruppen seien kleiner geworden, auch wenn dies noch nicht ausreiche für eine optimale Betreuung. Die Koalition habe auch die Jugendbeteiligung in den Kommunen durchgesetzt.

Mit Parlamentsneubau arrangiert

Auch beim Thema Kultur weicht bei der Linkspolitikerin die Verzagtheit: "Das hat richtig Spaß gemacht." Gerrit Große war Mitglied des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie als Vizepräsidentin Leiterin der Kommission zur Ausstattung des Landtags. "Ich habe das Schloss und den Parlamentsneubau an dieser Stelle nie gewollt." Doch dann habe sie mit dem hervorragenden Dresdner Architekten Peter Kulka zusammenarbeiten können, dabei den Streit um den weißen Wappenadler unterschätzt und inzwischen ihren Frieden mit dem neuen Landtag gefunden, an dessen Fassade auf Französisch geschrieben steht, dass es sich eben nicht um ein Schloss handle. "Das hat meine Kommission zu verantworten", sagte Gerrit Große mit Stolz.

Mehr Zeit für Enkel und singen

Ihr Büro im Landtag wird Gerrit Große bald räumen. Sie behält nach ihrer Zeit als Abgeordnete noch einige Ehrenämter, bleibt Vorsitzende des Verbandes der Musik- und Kunstschulen, der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung und der Linke in Oranienburg. "Aber ich habe jetzt mehr Zeit für meine fünf Enkelkinder", sagt Gerrit Große mit Erleichterung. Sie wolle sich auch um Freundschaften kümmern, die sie in den vergangenen Jahren aus zeitlichen Gründen vernachlässigt habe. "Und vielleicht singe ich bald im Chor mit", sagt sie. Mit 65 will Gerrit Große endlich einen Gang runterschalten.