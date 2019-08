Dax startet mit Gewinnen

Börse in Frankfurt

DPA

Frankfurt/Main (dpa) Der Dax hat mit weiteren Kursgewinnen an die Erholung vom Vortag angeknüpft. Kurz nach Handelsbeginn stieg der Leitindex um 0,66 Prozent auf 11.916,86 Punkte.

Nachdem er zum Wochenbeginn zunächst abgetaucht war, liegt er inzwischen mit knapp zweieinhalb Prozent im Plus. Im August ist hier aber bislang ein Minus von ebenfalls knapp zweieinhalb Prozent zu verzeichnen. Der MDax, in dem mittelgroße Unternehmen gebündelt sind, gewann am Freitag mit 25.708,81 Punkten kurz nach Börsenstart 1,26 Prozent dazu.

Aus wirtschaftspolitischer Sicht stehen die Zeichen derzeit erst einmal auf Entspannung. Zuletzt hatte es im Handelskrieg zwischen den USA und China positive Aussagen aus China gegeben: Eine Eskalation sei nicht gut für China, die USA und den Rest der Welt, hieß es aus dem chinesischen Handelsministerium. Am Markt nährte dies die Hoffnung, dass es letztlich doch zu einer verträglichen Einigung kommen wird.

Unter den Unternehmen legten weitere Nachzügler in der Berichtssaison ihre Zahlen vor. Dazu gehört der Spezialmaschinenbauer Isra Vision. Das im SDax notierte Unternehmen zeigte sich für das kommende Geschäftsjahr optimistisch und war damit am Morgen stark gefragt. Mit einem Plus von zuletzt dreieinhalb Prozent landete es auf den vorderen Rängen im Nebenwerteindex.

Wohnimmobilienkonzerne wie Vonovia oder die Deutsche Wohnen starteten zudem mit deutlichen Kursgewinnen in den Tag und führten sowohl Dax, MDax als auch SDax an. Laut Medienberichten dürfte der vom Berliner Senat geplante Mietendeckel weit weniger rigoros ausfallen als von Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) ursprünglich geplant.

Vonovia-Aktien erzielten ein Plus von 4,54 Prozent, die Papiere der Deutsche Wohnen gewannen im MDax sogar 9,41 Prozent, gefolgt von Grand City Properties, die um 4,50 Prozent zulegten. Auch LEG Immobilien und TAG Immobilien verzeichneten ein deutliches Kursplus. Im SDax stiegen Ado Properties um 8,71 Prozent und Adler Real Estate um gut fünf Prozent.

Nach einer Kaufempfehlung der Investmentbank Kepler Cheuvreux sind Daimler-Aktien am Freitag um gut zwei Prozent gestiegen.