Per Pferd nach Russland

Rathenow Rund 2.300 Kilometer legten sie im vergangenen Jahr zurück - mit Pferdewagen von Brück bis nach Weliki Nowgorod/Russland. "Europa sind wir - Pferde bringen Frieden" war die Tour überschrieben, die auf dem Hof des Kaltblut Zucht- und Sportverein in Brück (Potsdam-Mittelmark) startet und die Teilnehmer durch sechs Länder führte. Auch die Rathenowerin Viola Köhler nahm dran teil. Helmut Kautz, Pfarrer in Brück, reiste die gesamte Tour mit - er berichtet von seinen Erfahrungen am kommenden Mittwoch, 4. September, 18.00 Uhr in der Luther-Kirche in Rathenow.

Der Eintritt ist frei.