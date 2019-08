Internationale Filme mit jugendlicher Helden einer neuen Generation

PM

Brandenburg Unter dem diesjährigen Motto "Lasst uns mal machen!"findet vom 16. bis 27. Septeember das traditionelle Kinderfilmfest statt – wie immer organisiert und ausgestaltet vom Haus der Kinder, Jugend und Familien "KiJu" in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek und der Fachschule für Sozialwesen.

Das Kinderfilmfest präsentiert dabei in diesem Jahr ein thematisch vielfältiges internationales Programm mit bewegenden Einblicken in das Leben von Kindern anderer Länder. Erstmals gibt es mit "Blank" einen Film von den Philippinen sowie mit "Supa Modo" eine Produktion aus Kenia zu sehen. Der rote Faden des Filmfestes dreht sich dabei um die Suche der Protagonistinnen nach eigenen Lösungen und Wegen zur Bewältigung ihrer Konflikte. "Lasst uns mal machen!" steht demzufolge als Motto einer neuen Generation, die ihr Leben einfach anders ausrichtet.

Da ist Blanka, die selbst entscheiden will, wo und bei wem sie lebt oder die kleine Hexe (in der gleichnamigen Verfilmung des Klassikers von Ottfried Preußler), die sich am Ende gegen die alten Hexen stellt. Cyril aus "Das schönste Mädchen der Welt", findet auch ohne die gut gemeinten Ratschläge der anderen für sich zur "Sei einfach du selbst! - Erkenntnis". Die Geschichten sind allesamt Ansporn und Ermutigung, Eigenverantwortung zu übernehmen - wie es gerade die "Fridays for Future"-Bewegung eindrucksvoll zeigt. Ergänzt wird das Angebot von sieben Spielfilmen durch ein – auch für KiTa- und Vorschulkinder geeignetes – Bilderbuchkino sowie ein Kurzfilmprogramm.

Die besondere Qualität des Kinderfilmfests besteht – von Anfang an – darin, dass alle Veranstaltungen medienpädagogisch begleitet werden und somit einen wichtigen Beitrag zur Film- und Medienbildung leisten. Auf der Webseite www.kinderfilmfest.brandenburg.de können deshalb schon jetzt alle Arbeits-und Unterrichtsmaterialien heruntergeladen werden.

Fast 18.000 Kinder und Jugendliche – davon 1.300 in Brandenburg an der Havel – haben im vergangenen Jahr am Kinderfilmfest teilgenommen. Ein Besucherrekord, der eindrucksvoll die Bedeutung und den Wert von kultureller Film- und Medienbildung unterstreicht.