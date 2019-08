Überstunden als "Geschenke" für die Betriebe

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Rund zwei Millionen Arbeitsstunden haben die Beschäftigten im Landkreis Barnim im vergangenen Jahr zusätzlich geleistet. Darunter waren 1,1 Millionen Überstunden zum Nulltarif, also ohne Bezahlung. Dies geht aus dem "Überstunden-Monitor" hervor, den das Pestel-Institut im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) erstellt hat. Demnach haben alle Beschäftigten den Unternehmen zwischen Friedrichswalde, Oderberg und Ahrensfelde rund 27 Millionen Euro "geschenkt".

Allein in den Hotels, Restaurants und Gaststätten sind nach Angaben von NGG-Geschäftsführer Sebastian Riesner rund 51 000 Überstunden zusammengekommen. Da konkrete Zahlen nicht vorliegen, habe man sie auf der Basis des Mikrozensus berechnet. Dabei seien die Wissenschaftler von bundesweiten Durchschnittswerten ausgegangen. Demnach waren 45 Prozent aller im Landkreis Barnim geleisteten Überstunden im Hotel- und Gastgewerbe unbezahlt – ein "Lohngeschenk" von 274 000 Euro an die Arbeitgeber. "Wer in diesem Bereich arbeitet, ist auf jeden Euro angewiesen", betont Riesner. Der NGG-Geschäftsführer weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass 34 Prozent dieser Arbeitsplätze im Barnim Minijobs sind. Hinzukomme, dass die sogenannten 450-Euro-Kräfte keinen Euro hinzuverdienen dürfen. "Also werden die Überstunden entweder gar nicht oder sogar schwarz bezahlt", so Riesner. Seine Forderung: Das Gastgewerbe sollte endlich mehr Menschen regulär beschäftigen und ordentlich entlohnen.

Lobby für Lockerung der Gesetze

Die Gewerkschaft hat den Unternehmen in Sachen Arbeitszeit nun den Kampf angesagt und die Kampagne "#fairdient" ins Leben gerufen. Über den verlorenen Lohn bei Umsonst-Überstunden hinaus sieht die NGG nämlich noch ein weiteres Problem auf die 2700 Beschäftigen in den Hotels, Restaurants und Gaststätten im Barnim zukommen. Im Visier hat sie dabei den Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Dieser, so heißt es, dränge die Bundesregierung dazu, die Arbeitszeiten noch flexibler zu regeln. "Es geht darum, das Arbeitszeitgesetz zu durchlöchern. Ziel der Arbeitgeber ist es, die Höchstarbeitszeit auf bis zu 13 Stunden pro Tag auszuweiten", kritisiert Riesner. Per Gesetz seien heute in Ausnahmefällen zehn Stunden Arbeit pro Tag erlaubt. Dies sei mehr als genug.

Doch die Dehoga könnte sich mit dem Vorstoß ein "Eigentor" schießen. Denn eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeiten, so vermutet die Gewerkschaft, werde dazu führen, dass das Hotel- und Gaststättengewerbe weiterhin an Attraktivität verliere. Die Ausbildungsquote sei bereits sehr niedrig, viele Betriebe würden kaum noch Nachwuchs für die Küche oder den Service finden. Auch Fachkräfte fehlten, einige Gaststätten müssten bereits ihre Öffnungszeiten deutlich einschränken.

Risiken durch Mehrarbeit

Darüber hinaus warnt die NGG auch vor einem höheren Gesundheitsrisiko durch Mehrarbeit. Schlafstörungen, Rückenschmerzen und sogar Arbeitsunfälle könnten die Folge sein.

Im Gastgewerbe ist es bereits heute üblich, überdurchschnittlich oft an Wochenenden und Feiertagen, am späten Abend sowie auf telefonischen Abruf zu arbeiten. In Tarifverträgen habe die NGG bereits mit der Dehoga vielfältige Arbeitszeitmodelle vereinbart, heißt es. Das Problem: Zu viele Betriebe setzten diese gar nicht oder aber nur unvollständig um. "Sie wollen einen Freifahrtschein", so Gewerkschafter Riesner. Das werde man jedoch nicht zulassen.