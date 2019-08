Friederike Kersten

Birkenwerder Regina Oergel sitzt hinter der Theke der Allgemeinbibliothek Birkenwerders. Diese befindet sich, wie das Geschichtsstübchen und die Gedenkstätte, im Clara-Zetkin-Haus. Die imposante Villa in der Summter Straße zählt jährlich mehr als 3 000 Besucher. Es sind Touristen, Wanderer, Radfahrer, aber auch Einheimische. "Die Bibliothek war das ehemalige Arbeits- und Wohnzimmer Clara Zetkins", sagt Regina Oergel. Die 62-jährige kommt aus Oranienburg und kümmert sich seit 1990 um die Besucher in Birkenwerders "Hauptkulturstätte": "Im Untergeschoss, in dem sich jetzt das Geschichtsstübchen befindet, war früher die Küche."

Ein Eindruck von ihrem Alltag

Doch die Clara-Zetkin-Gedenkstätte im Obergeschoss ist mit Originalmobilar ausgestattet. In den drei Räumen können sich Interessierte ein Bild davon machen, wie die berühmte Politikerin in ihrer letzten Wohnung tatsächlich gelebt hat. Seit 1990 besteht das kleine Museum in seiner jetzigen Form. Der Förderverein der Clara-Zetkin-Gedenkstätte hält die Erinnerung nun mit modernen musealen Methoden wach. Diverse Infotafeln und Audioguides informieren über Clara Zetkins Leben und Wirken. Das geistiges Erbe der Frauenrechtlerin soll bekannter und seine Aktualität erfahrbar werden. Gedenken, Forschung und Bildung stehen dabei im Mittelpunkt.

Ehrung für die Politikerin

Clara Zetkin ist berühmt für ihren Einsatz für die Gleichberechtigung der Frau in allen Bereichen. Als Sprachrohr der internationalen Frauenbewegung und Mitarbeiterin an der Zeitung "Die Gleichheit" hat sie maßgeblich zum Mitspracherecht der Frauen in ihrer Zeit beigetragen. 1929 kaufte sie die zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise vergleichsweise preiswerte Villa in Birkenwerder, um dort ihre letzten Tage zu verbringen. Clara Zetkin ging aber nach dem Reichstagsbrand 1933 noch einmal ins Exil. Sie starb im selben Jahr im Alter von 76 Jahren in der Nähe von Moskau.

1957 wurde die Villa zu Ehren der KPD-Politikerin zum Gedenkort. "Ursprünglich war das ganze Haus Gedenkstätte", sagt Regina Oergel. Nach dem Ende der DDR wurde es zunächst ein Treffpunkt des Kulturvereins Corona, einige Räume wurden von der Musikschule Oranienburg gemietet. 1990 beschloss die Gemeinde, das Haus in etwa so einzurichten, wie Besucher es heute vorfinden. Teile der Villa stehen inzwischen unter Denkmalschutz, und sie sind zu einer Kulturstätte geworden. Der Förderverein der Clara-Zetkin-Gedenkstätte setzt sich für den Erhalt des Hauses ein, kümmert sich um die Dauerausstellung, setzt sich für den Aufbau eines systematischen Archivs ein und lädt regelmäßig zu Lesungen und thematischen Veranstaltungen ein.

Zu erreichen ist die Villa in der Summter Straße 4 mit der S8 oder S1 bis Birkenwerder und einem kleinen Fußmarsch von etwa 500 Metern – ein schöner Tagesausflug für alle, die sich für Clara Zetkins Geschichte interessieren.