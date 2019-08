Erhard Herrmann

Brandenburg In einem Pumpwerk der Brawag hat es im Kiefernweg auf der Eigenen Scholle eine Explosion gegeben. Das Pumpenwerk wurdedabei schwer beschädigt. Die Tür wurde heraus-, die Betonwände auseinandergerissen. Verletzt wurde nach bisherigen Kenntnisstand niemand. Anwohner gaben an, bereits am Vorabend einen unangenehmen Geruch wahrgenommen haben. Die Ursache wird nun geklärt. Nach ersten Vermutung könnte illgealeetwas in die Kanalisation geleitet worden sein.