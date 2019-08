Jürgen Leibner

Rio de Janeiro (MOZ) Josefin Eder hat einen kleinen, aber wichtigen Schritt in Richtung einer möglichen Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio gemacht. Die Pistolen-Spezialistin von der Schützengilde Frankfurt (Oder) zog beim Weltcup in Rio de Janeiro mit dem Top-Resultat von 590 von 600 möglichen Ringen als Vorkampfbeste in das Finale mit der Sportpistole ein. Dort klappte es dann zwar nicht mehr so gut, sodass es am Ende nur zu Rang 8 reichte.

Trotzdem war die 23 Jahre alte Landespolizistin sehr zufriden, denn mit der Finalteilnahme hat sie die Voraussetzungen zur Aufnahme in das Top Team Tokio des deutschen Verbandes erfüllt und kann im nächsten Jahr an der internen Ausscheidung teilnehmen. Die beiden Quotenplätze für Olympia haben die deutschen Pistolenschützinnen bereits in der Tasche.

Um die zwei Tickets wird es einen heißen Kampf geben. Denn neben Eder und ihrer Frankfurter Vereinskollegin Michelle Skeries bewerben sich auch die Olympiazweite von Rio, Monika Karsch, Doreen Vennekamp, Julia Hochmuth und Sandra Reitz um einen Platz im deutschen Team. Lei