Sandra Euent

Schönwalde-Glien (MOZ) Gleich für zwei große Projekte fiel am Mittwoch in Schönwalde-Siedlung der Startschuss: Zum einen begann ein Bagger den großen Sandberg an der Fehrbelliner Straße abzutragen, zum anderen startete der Abriss einer alten Barracke neben der Kita Sonnenschein. An erster Stelle soll eine Seniorenwohnanlage entstehen, an zweiter die Kita erweitert werden - um 80 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Schon vor einiger Zeit waren auf einem Teil des Sandberges in der Fehrbelliner Straße die Bäume gefallen. Genau dieser Teil des aus dem Kanalbau stammenden Sandes wird nun abgetragen. Drei Vollgeschosse sind auf 2.000 Quadratmetern geplant. Die Seniorenwohnanlage soll Platz bieten für Betreutes Wohnen, für Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz und für selbstbestimmtes Wohnen von Senioren. Dazu kommt eine Tagespflege. Die Besonderheit: Im Betreuten Wohnen wird es vier bis sechs Wohnungen geben, die mit monatlichen Nettokaltmieten von 6,50 bis 8,50 Euro pro Quadratmeter mit einer Bindefrist von 20 Jahren nur Bürgern der Gemeinde zur Verfügung stehen sollen.

Für die junge Generation ist dagegen der Abriss der Baracke neben der Kita Sonnenschein von Bedeutung. An dieser Stelle entstehen 80 neue Kitaplätze für Kinder unter drei Jahren. Derzeit werden in der Kita Sonnenschein 190 Kinder betreut, 58 davon unter drei Jahren. Entstehen soll ein zweigeteilter, eingeschossiger Flachbau, der durch eine kleine Küche mit Atrium verbunden ist. In den Bau integriert wird eine Eiche, die bereits auf dem Gelände steht. Unter ihr können die Kinder in Zukunft essen. Fertigstellung: Juni 2021.