Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Es ist ein positives Fazit, das Helmut Breiderhoff nach einer Woche am Oberstufenzentrum (OSZ) in Neuruppin ziehen kann: "Die Ausstellung ist gut angenommen worden." Der Referent des Deutschen Bundestages war zusammen mit seinem Kollegen Peter Stephan und jeder Menge Infomaterial nach Neuruppin gekommen,um den Schülern zu erklären, wie der Bundestag funktioniert, wie Gesetze entstehen und warum die freie Wahl eine wichtige Errungenschaft ist.

Der Mix derjenigen, die das Angebot genutzt haben, war groß. Von angehenden Mechatronikern über Klassen, die Berufe im sozialen Bereich erlernen, bis zu Gymnasiasten, Fachabiturienten, einer Förderklasse oder Geflüchteten war so ziemlich alles dabei. Für die Referenten war das insofern eine Herausforderung, als die einzelnen Gruppen völlig verschiedene Voraussetzungen mitgebracht haben. "Dadurch hatten wir sehr unterschiedliche Ausgangspunkte", so Breiderhoff. Daher wurde darauf gesetzt, Zugänge zum Thema zu finden, die sich an den Schülern orientierten. "Bei den Mechatronikern ging es dann beispielsweise um die Maut und darum, wie die entsprechenden Gesetze entstanden sind. Bei den Erziehern war es dann eher das Gute-Kita-Gesetz."

Klassen nahmen sich Zeit

Als lobenswert schätzt der Referent die Zeit ein, die sich die Klassen genommen hatten. "Wir sind mit der Ausstellung ja nicht nur an Schulen, sondern auch in Rathäusern, Einkaufszentren und Bibliotheken. Dort haben Gruppen dann meist weniger Zeit." In Neuruppin waren es aber oft sogar Doppelstunden, die ein tieferes Eintauchen in die Materie ermöglichten. "Wenn aber jemand gar keine Lust hatte, konnte man diese Mauer auch in den anderthalb Stunden nicht durchbrechen." Derartige Situationen waren aber die Ausnahmen. "Wir haben in den Klassen zuerst Vorträge gehalten zur grundsätzlichen Arbeit des Bundestages." Danach wurde die Ausstellung erklärt, bevor die Schüler mit einem Quizbogen abgefragt wurden. Mit dem Besuch der Ausstellung allein war es nicht getan. Die Lehrer bekamen Material an die Hand, um das Thema auch im Unterricht weiter vertiefen zu können.

Wenn auch der allgemeine Eindruck positiv ist, gibt es doch Punkte, in denen sich Breiderhoff mehr gewünscht hätte – etwa beim Thema Wahlen. "Ich habe bei den Schülern nicht immer erkannt, dass sie es als etwas Positives sehen, dass sie sich beteiligen können. Das kann aber natürlich auch daran liegen, dass sie sich einfach vor der Gruppe nicht dazu äußern wollten", sagt er. Um den Schülern klar zu machen, welche Errungenschaft die Wahlen sind, wurde daher auch auf die Historie eingegangen. Ein weiterer Punkt fiel dem Referenten auf: "Viele sehen Zeitung, Fernsehen und Radio nicht mehr als wichtig an. Also haben wir versucht, darauf hinzuweisen, dass sie immer schauen sollten, welche Substanz Quellen im Internet haben."

Alles in allem habe sich der Standort bewährt, sagt Breiderhoff. Immerhin waren es nicht nur die Klassen des Oberstufenszentrums, sondern auch Schüler vom Evangelischen Gymnasium und Laufkundschaft, die auf dem Weg zur Cafeteria durch das Foyer lief. "Wenn die Impulse von außen kommen, hat das auch eine andere Wirkung auf die Schüler, als wenn es von den Lehrern kommt."