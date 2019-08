MOZ

Fehrbellin Eine 63-jährige Fahrradfahrerin ist am frühen Donnerstagnachmittag in Fehrbellin verletzt worden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Frau war mit einer Elfjährigen zusammengestoßen, die ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war. Die Beiden sind gegen 13 Uhr aus Lentzke kommend auf der Berliner Straße gefahren. Am Postplatz wollte das Mädchen laut Polizei nach rechts abbiegen. Dadurch fuhren die beiden Fahrräder ineinander. Das Kind und die Frau stürzten. Da die 63-Jähriger weiterbehandelt werden musste, kam sie ins Krankenhaus.