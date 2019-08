In der Mittagszeit wurden die Kameraden der Rathenower Wehren am Freitag alarmiert. In der Schopenhauer Straße der Kreisstadt brannte es im Dach eines zweigeschossigen Backsteinhauses. © Foto: Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Martinshörner und Sirenengeheul erfüllten die Luft in Rathenow am Freitagmittag. In der Schopenhauer Straße brannte in einem Hinterhaus nach ersten Erkenntnissen der Dachstuhl. Das Haus befindet sich direkt neben der erst fertig sanierten Havellandhalle - drei Klassen wurden evakuiert.

Um den Brand zu löschen öffneten die Kameraden der Wehren das Dach des zweistöckigen Backsteingebäudes. "Wir haben Riegel gesetzt, damit sich der Brand nicht ausbreitet", erklärte der stellvertretende Stadtwehrführer Oliver Lienig. Zu befürchten stand, dass durch das Öffnen des Daches das Feuer Luft bekommt und es zu einer Durchzündung des Brandes kommt. Aus diesem Grund haben die Feuerwehren unzählige Schläuche mit Wasser an die Brandstelle gebracht, um diesen Effekt abzumindern. Dazu war mehr Material und Kameraden nötig als die Wehren in der Kreisstadt mit ihren Ortsteilen zusammenbringen. Daher wurden Wehren aus dem Milower Land, der Stadt Premnitz sowie dem Amt Rhinow zum Einsatzort gerufen.

In Ruhe und besonnen arbeiteten sich Kameraden auf dem Dach vor und öffneten es scheinbar in Abschnitten. Abgesichert waren sie durch weitere Feuerwehrleute in den Körben von Drehleitern.

Das Haus soll einst Reitstahl der Husaren gewesen sein, heute sind dort Wohnungen und Büroräume abgetrennt.