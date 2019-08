Martin Risken

Zabelsdorf (MOZ) Seit mehr als fünf Jahren bemüht sich Ortsvorsteher Emil Beuth (SPD) um den Abriss einer Bungalow-Ruine am Ufer des Großen Wentowsees, die eine akute Gefahr insbesondere für spielende Kinder darstelle. Alle seine Bemühungen fruchteten bislang wenig, lediglich eine Barriere soll allzu neugierige Besucher von dem herrenlosen Grundstück fernhalten. "Wenn da was passieren, dann sind wir dran", sieht sich Emil Beuth schon jetzt mit einem Bein im Gefängnis stehen. Über die Stadtverwaltung Zehdenick bemühte sich Beuth seit 2014 die Angelegenheit zu klären, spricht das Gebäude abreißen und den Asbest ordnungsgemäß zu entsorgen. Und tatsächlich: Vor fünf Jahren ließ sich auch das Bauordnungsamt Oranienburg blicken, um die Ruine zu begutachten. Die Angelegenheit befinde sich seitdem beim Bauordnungsamt "in der Pipeline", so Beuth. Wobei diese Pipeline wohl ziemlich lang zu sein scheint. Das Hauptproblem: Der Eigentümer des Grundstückes konnte bislang nicht ermittelt werden. "Es steht ohne Eigentümer im Grundbuch", so Beuth. Dann müsse eben der Staat in Vorleistung gehen und eine sogenannte Ersatzvornahme in die Wege leiten, sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt doch noch ein Eigentümer melden, der dann verpflichtet wäre die Kosten des Entsorgung zu zahlen. "So jedenfalls kann das Ding nicht weiter existieren", will der Ortschef keineswegs locker lassen. Der AfD-Stadtverordnete Franklin Jahn brachte das Thema jüngst auch beim Besuch von Fachbereichsleiter Fred Graupmann in der Stadtverwaltung Zehdenick zur Sprache. "Herr Graupmann will die Sache jetzt intensivieren", habe ihm dieser versprochen, erklärte Jahn, der als Zuhörer der jüngsten Ortsbeiratssitzung beiwohnte. Auch Beuth hakte noch einmal nach und schrieb am 18. August eine E-Mail an die Stadtverwaltung. Er habe nochmals auf die Gefahren hingewiesen und gefordert, dass der Schandfleck umgehend beseitigt werden müsse. Schließlich befindet sich ganz in der Nähe der Kinderspielplatz.