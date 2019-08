Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Mit fünf Veranstaltungsreihen geht die Musikakademie in die neue Schlosstheater-Saison. "Das Programm hat eine neue Struktur, wir wollen verschiedenen Reihen etablieren", so der künstlerische Leiter der Musikkultur Rheinsberg gGmbH, Georg Quander. Das Schloss­theater soll an jedem Wochenende bespielt werden.

Der Leiter der Musikakademie, Felix Görg, möchte mit dem neuen Programm drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Er will ein regelmäßiges Kulturangebot für die Menschen in der Region, das touristische Angebot mit hochwertigen Highlights stärken und er jungen Musikern die Möglichkeit bieten, Bühnenerfahrung zu sammeln. Neu ist in diesem Jahr die Reihe "Pop und Poetry". Görg möchte das Portfolio der Musikakademie somit um moderne, Mainstream-taugliche Musik ergänzen, die dennoch Qualität besitzt. Bis zum Juni 2020 wird es vier Konzerte im Hof der Musikakademie geben. "Damit bieten wir jungen Brandenburger Bands eine Bühne", so Görg. Die Reihe wird kuratiert von der Landesmusikbeauftragten des Landes Brandenburg, Ulrike Oehmichen.

Filme und Literatur

Bereits etabliert hat sich die Reihe "Kino im Theater". Bis März sind acht Vorführungen geplant. "Wir wollen anspruchsvolles Programmkino zeigen", so Görg. In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass es in der Region ein Publikum für Arthouse- und Independentkino gibt. Zur Vorführung des Films "Gundermann" von Andreas Dresen über den DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann waren im vergangenen Februar 120 Gäste gekommen. Das Kinoprogramm wird wie in der vergangenen Spielzeit um Spezialvorführungen ergänzt, bei denen der Filmkritiker Knut Elstermann die Moderation übernehmen wird. Inhaltlich werden die gezeigten Filme eng mit der Geschichte Rheinsbergs und des Kronprinzen Friedrich verwoben sein. Zudem sind Sondergäste geladen. So wird die Schauspielerin Katharina Thalbach am 23. November bei der Vorführung von "Friedrich. Ein deutscher König" erwartet. Thalbach spielte in dem Film den alten Fritz. In Kooperation mit dem Tucholskymuseum stehen auch drei literarische Abende im Schlosstheater auf dem Programm. Bei zwei Lesungen wird ebenfalls Knut Elstermann moderieren.

Auch der Spiegelsaal des Schlosses wird bespielt. Diesen September und im Mai 2020 stehen vier Konzerte an. Den Auftakt und den Abschluss gestaltet das "Ama Consort", die diesjährige Rheinsberger Hofkapelle. Görg ist es bei den Auftritten in dem historischen Ambiente wichtig, dass die Musik zum Rokoko-Flair des Saals passt.

Familienprogramm

Um auch ein junges Publikum zu erreichen, hat Görg ein umfangreiches Familienprogramm erarbeitet. Insgesamt acht Veranstaltungen stehen von September bis März an. Ein Höhepunkt wird die Aufführung von "Der Nussknacker" durch das Kinderballett Berlin am 1. Advent. "Das Besondere ist, dass dieses Kinderstück auch von Kindern dargestellt wird", schwärmt Quander. Nach seiner Auffassung hat Tanz bisher ohnehin im Portfolio des Schlosstheaters gefehlt. "Gerade junge Menschen sind bei dem Thema sehr affizierbar. Ich denke, da können wir viele Kinder und Jugendliche erreichen", sagt er. Deshalb wird die Deutsche Tanzkompanie Neustrelitz zwischen den Jahren auch "Das kalte Herz" aufführen.

Bereits am 29. September ist der "Gestiefelte Kater" als Puppentheater zu sehen. Görg glaubt, dieses Angebot passe zu seinem Haus und sei geeignet, Kinder ans Theater heranzuführen. Perspektivisch soll das Familienangebot im Schlosstheater weiter ausgebaut werden. Damit junge Menschen auch die Möglichkeit haben, Erfahrungen auf der Bühne zu sammeln, wird es erneut Kooperationen mit der Jugendkunstschule Neuruppin geben.