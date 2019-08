HGA

Hennigsdorf (MOZ) Nach einem versuchten Einbruch ist in der Nacht zu Freitag ein 18-Jähriger in Hennigsdorf festgenommen worden.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge gegen 1.50 Uhr beobachtet, wie der junge Mann, der der Polizei schon bekannt war, in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Hafenstraße einzudringen versuchte. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Verdächtigen rund 300 Meter vom Tatort entfernt stellen. Am Gebäude wurden Einbruchsspuren festgestellt.

Der 18-Jährige gab an, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Die Kriminaltechnik sicherte am Tatort Spuren. Die entstandene Sachschadenshöhe beträgt geschätzte 500 Euro.