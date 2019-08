Der in Brand geratene Wohnblock in Alt Zeschdorf © Foto: Feuerwehr Lebus

Doris Steinkraus

Alt Zeschdorf (MOZ) Am Freitagvormittag sind Abstellgut und Reifen in einem Keller in einem Wohnblock in Alt Zeschdorf in Brand geraten.

Wie Einsatzleiter Dako Kaap informierte, seien 31 Kräfte aus den Wehren Alt Zeschdorf, Lebus, Wulkow, Treplin und Podelzig vor Ort gewesen. Der Treppenflur war komplett verraucht. Das Haus konnte nur mit Atemschutzgeräten betreten werden. Die Mieter hatten sich rechtzeitig ins Freie begeben.

Die Feuerwehrleute löschten den Brand und setzten einen Lüfter ein. Die Polizei ermittelt zu Ursache und Schadenshöhe.