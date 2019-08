Th. Messerschmidt

Groß Kreutz (Havel) (MOZ) Der erhebliche Schuldenabbau im Haushalt der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) – von 19,6 Mio. Euro im Jahr 2003 auf aktuell 1,8 Mio. – gibt Spielraum für gemeindliche Bautätigkeit. Vor allen für den Nachwuchs wird investiert. Bei der Kita-Baustelle in Jeserig ist laut Bürgermeister Reth Kalsow "alles im Plan. 80 Prozent der Vergaben sind getätigt und wir liegen sogar etwas unter dem Budget, was Luft für die Gestaltung der Außenanlagen lässt." Die werden angepackt, wenn der Neubau vollbracht ist. Den lässt sich die Gemeinde 3,3 Mio. Euro kosten (mit 1 Mio. Euro vom Land). Im Entstehen ist dafür ein eingeschossiger Neubau mit 1.000 qm Nutzfläche, womit sich die Jeseriger Kapazität von 65 auf 100 Krippen- und Kita-Plätze (40 Krippe, 60 Kita) erhöht. Die Vorfreude bei den Nutzern ist groß, denn der Neubau entsteht direkt neben der in die Jahre gekommenen Kita "Bummihaus". Der Umzug ist fürs erste Quartal 2020 vorgesehen.

Wann Umzugskartons in der Jeseriger Grundschule gepackt werden können, steht noch nicht fest. Jedoch ist beschlossene Sache, dass die in Vorjahren Stück für Stück sanierte Schule einen Anbau bekommt, um die durchgängige Zweizügigkeit gewährleisten zu können. Dem erheblichen Zuzug in der Gemeinde sei Dank. Davon war vor 15 Jahren nicht auszugehen, weswegen auch Schulschließungen diskutiert wurden. In Groß Kreutz (Havel) hielt man an beiden Standorten fest – zum Glück. Allerdings kostet das Glück Geld, so auch in Groß Kreutz, wo 3,5 Mio. Euro die Erich-Kästner-Grundschule zukunftsfähig machen sollen. Der Anfang ist in der Turnhalle gemacht, die eine 1-Mio-Euro-Kur erfahren hat. Dacheindeckung, Heizung (Deckenstrahler), Sanitäranlagen – alles ist neu. Bauchschmerzen bereitete der 25 Jahre alte Fußbodenbelag, der sich nicht mit neuen Reinigungsmitteln vertrug und im wahrsten Sinne des Wortes Staub aufwirbelte. Hustenanfälle und aufwendige Probeentnahmen führten zum satten Bauverzug, wurden zum Versicherungsfall und führten letztlich zum Bodenbelagaustausch. Seit Schuljahresbeginn steht die Halle endlich wieder zur Verfügung, samt neu gestaltetem Vorplatz, zu dem moderne Laternen, frisches Grün und ein Pavillon gehören. Letzte Gerüste an der Halle galten der Fertigstellung der bunten Fassade.

Indes laufen die Vorbereitung der Sanierung des Schulgebäudes auf Hochtouren. Kalsow: "Um Schule stattfinden zu lassen, wird die Sanierung ab 2020 in Bauabschnitten realisiert." Heizung, Sanitär, Elektro, Brandschutz, Türen gilt es zu erneuern und die Räume malernd instand zu setzen. "Am Ende ist die Fassade dran, wenn es gut läuft in drei Jahren", so Kalsow.