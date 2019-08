Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Die Kunstsammlung des Stadtmuseums ist um zwei Gemälde reicher. Jürgen Lutzens’ Werke "Sommerabend" und "Havellandschaft" wurden am Donnerstag im Gotischen Haus durch den Künstler selbst als auch die Fielmann AG, in Person der hiesigen Niederlassungsleiterin Kerstin Neitzel und Jürgen Ostwald überreicht.

Letzterer ist für den Bereich der Museumsförderung bei der Fielmann AG zuständig und bedenkt jährlich gut 250 Museen bundesweit mit Schenkungen im Kunst- und Kulturbereich – auch das Stadtmuseum Brandenburg. So spendete die Fielmann AG in der Vergangenheit bereits Kieslings "Landschaft bei Brandenburg/ Szene aus den Befreiungskriegen" von 1840, druckgrafische Porträts bedeutender historischer Personen der brandenburgisch-preußischen Geschichte, drei grafische historische Landkarten aus dem 18. Jahrhundert und zehn Porzellanfiguren des Künstlers Albert Caasmann aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. "Ich habe ca. 500- 700.000 Euro im Jahr zur Verfügung, um Museen in Deutschland mit Spenden zu unterstützen. Mindestens 10.000 davon sollen im kommenden Jahr in die Stadt Brandenburg als eine der bedeutendsten Städte der lokalen Geschichte investiert werden", verspricht Ostwald bei der Übergabe des "Sommerabend", der seinen Angaben nach für einen Preis zwischen 4000 und 5000 Euro erstanden wurde.

Entstanden ist das Gemälde 1968 in Öl auf Hartfaser als die lyrisch-poetische Darstellung einer Stadtansicht mit Blick von der Schleusenkanalbrücke auf das Wasser. "Bei Kunst geht es ja nicht darum, die Natur eins zu eins einzufangen. Ein Bild ist kein Abbild. Vielmehr geht es darum, Stimmungen einzufangen", erklärt Jürgen Lutzens seine Kunstauffassung, die auch beim Betrachten des zwei Jahre früher entstandenen Gemäldes "Havellandschaft" deutlich wird.

Erworben hat Lutzes, der Zeit seines Lebens Brandenburger ist, seine Kunstkenntnisse dabei vor allem als Autodidakt. Schon mit 14 Jahren wurde er von Lucie und Hertha Bielefeld im Zeichnen und Malen unterrichtet. Später ließ er sich zum Gebrauchsgrafiker ausbilden und arbeitete als Werbe- und Ausstellungsgrafiker und Maler. Das Studium an einer Kunsthochschule blieb ihm aufgrund des fehlenden Abiturs jedoch verwehrt.

Die Motive seiner meist kleinformatigen Bilder entsprachen in der DDR-Zeit dann jedoch nicht den gängigen Vorstellungen, so dass ihm eine Aufnahme in den Künstlerverband der DDR verwehrt blieb. "Deshalb beendete meine künstlerische Tätigkeit 1988 endgültig", so Lutzens von dem seitdem nie wieder ein bildnerisches Werk entstand. Erst die viel beachtete Personalausstellung anlässlich seines 75. Geburtstages 2017, die im Stadtmuseum stattfand, rückte Jürgen Lutzens’ Kunst und Kunstansichten in Form von Korrespondenzen mit namhaften Künstlern aus Ost und West wieder in den Focus des kunstinteressierten Publikums.

Vertreten war Lutzens mit seinen Werken in der Sammlung des Kunstmuseums bisher jedoch nicht. Deshalb danke er der Fielmann AG herzlich für Ankauf und Schenkung und überreichte dem Stadtmuseum das Gemälde "Havellandschaft" ebenfalls als Schenkung.

"Wir sind sehr froh, diese Lücke in der Museumssammlung nun schließen zu können, zumal wohl nur noch insgesamt 15 Ölbilder von Jürgen Lutzens existieren, davon wenige Stadtansichten", freute sich Kulturbeigeordnter Wolfgang Erlebach bei der feierlichen Übergabe.