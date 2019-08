Holger Rudolph

Wittstock Die Wittstocker Landesgartenschau (Laga) bot am Donnerstagabend eine sehr gut geeignete Kulisse für den Jahresempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam.

IHK-Präsident Peter Heydenbluth lobte die Laga sehr. Der durch die Großveranstaltung entstandene Mehrwert werde der Stadt auch lange Zeit nach Ausstellungsende noch zu Gute kommen. Neben sehr viel Lob an die anwesenden Vertreter der Landesregierung kritisierte Heydenbluth das Land auch. So sei eine verstärkte Projektförderung für Klein- und Familienbetriebe, vor allem auf dem Gebiet der Computertechnik, wünschenswert. Auch habe das Land noch nicht alle Möglichkeiten der Metropolraumförderung für Berlin und Brandenburg ausgeschöpft. Schwierig sei es von einigen Regionen aus und in diesen Gegenden noch immer, mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut voran zu kommen.

Gut sei indes das günstige Azubi-Ticket, für dessen Einführung sich die IHK stark gemacht habe, so Heydenbluth. Auch die Tatsache, dass es endlich wieder mehr neue Auszubildende in Brandenburg gebe, sei lobenswert zu erwähnen. Dabei hätten IHK und Land an einem Strang gezogen. Auch künftig werde die IHK der Landesregierung mit Vorschlägen und Kritik zur Seite stehen, also ein streitbarer Partner im besten Sinne sein.

Besucherziel erreicht

Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann (parteilos) freute sich, dass die Laga ihr Besucherziel von 300 000 bereits vor Wochen erreicht hat. Gehrmann: "Was in den nächsten sechs Wochen noch kommt, ist ein gutes Zubrot." Gehrmann forderte die Menschen auf, auch in den Tagen kurz vor der Landtagswahl friedlich und würdevoll miteinander umzugehen. Manchmal müsse er bei unschönen Streitigkeiten daran denken, dass es in Deutschland glücklicherweise sehr lange keinen Krieg gegeben hat. Friedlichkeit beginne im täglichen Leben. Es lohne sich, mehr über den Umgang miteinander nachzudenken.

Nach Laga-Ende will sich Gehrmann mit Jugendlichen aus der Stadt an einen Tisch setzen, um nach Ideen zu suchen, was sich aus der Laga zum Wohle der Stadt lernen und entwickeln lässt. Schließlich komme es so schnell nicht wieder vor, dass mehr als 300 000 Fremde in der Dossestadt weilten.

Seinen Wittstockern wünschte Jörg Gehrmann, dass einige von ihnen den Mut entwickeln, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Nur durch diese Mutigen entstünden Betriebe, die dazu führten, dass es genug Arbeitsplätze gibt und die Menschen nicht wegziehen. Probleme hat Gehrmann mit der Bürokratie in den Behörden. Umständliche Verfahren müssten dringend entschlackt werden, meinte er. Auch Heydenbluths Kritik an der unzureichenden Verkehrsanbindung griff Wittstocks Bürgermeister auf. Erst wenn ein IC oder ICE die Bahnstrecke von Berlin nach Wittenberge in 75 Minuten schaffe, sei auch Wittstock wirklich gut mit Berlin vernetzt.

Auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat in den zurückliegenden Wochen festgestellt, dass sich das Klima des Umgangs miteinander zwischen einigen Bürgern und gewählten Politikern sowie Behördenvertretern verschlechtert hat. Statt sachlich zu kritisieren, würden Amtsträger schnell beleidigt und im Einzelfall sogar bedroht. Manchmal komme es ihm so vor, als ob einige Menschen vergessen hätten, wie wichtig ein friedliches Miteinander im Kleinen als Basis für den großen Frieden ist.

Die IHK Potsdam betreut 78 000 Mitgliedsunternehmen. Heydenbluth versicherte, dass sie auch künftig ein verlässlicher Partner für diese sein werde. Im Anschluss an den offiziellen Teil bot sich für die Teilnehmer die Gelegenheit zu Gesprächen und zur Führung über das Laga-Gelände, denn nicht alle hatten die Ausstellung zuvor gesehen.