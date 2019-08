Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Die Fans des 1. FC Union Berlin gelten als speziell im positiven Sinne. Sie tragen die Liebe zum Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga sicht- und hörbar in die Welt hinaus. Und wenn, wie vor zwei Jahren 12 000 Anhänger dem Team zu einem DFB-Pokalspiel nach Dortmund folgen, dank gleicher T-Shirts eine Rote Wand bilden und ihre Mannschaft vor, während und nach dem Spiel enthusiastisch anfeuern, dann läuft selbst gegnerischen Fans ein wohliger Schauer über den Rücken. Einer dieser Union-Anhänger ist Christian Schnuppe aus Gosen (Oder-Spree).

Wie schnell es gehen kann, sich mit dem eisernen Virus zu infizieren, hat Schnuppe am eigenen Leib erfahren. "Ich bin einfach einmal hingegangen und war infiziert", sagt der 55-Jährige. Das war im Sommer 1978. Und als er seine Geschwister Ulrike und Gerhard mal mitnahm, waren sie ein Trio. Nun ist das Stadion, egal ob bei Heim- oder Auswärtsspielen so etwas wie ein familiärer Treffpunkt. "Wir wohnen ja nicht zusammen, aber seit 40 Jahren treffen wir uns spätestens bei Union." Mit Kindern und Kindeskindern kann das dann schon einmal eine größere Gruppe sein.

Mit dabei ist dann auch des Öfteren sein mittlerer Sohn Filip, den Vater Christian Schnuppe als völlig verrückt im positiven Sinne bezeichnet. Der 33-Jährige, der noch in Augsburg lebt, organisierte für die FC-Union-Stiftung zahlreiche Spendenaktionen, um unter dem Motto "Eisern trotz(t) Handicap" behinderten Fans Fahrten zu Auswärtsspielen der Profimannschaft zu ermöglichen.

Fußball nicht der Antrieb

Dabei ist nicht der Fußball als solcher der Antrieb für die Union-Begeisterung von Christian Schnuppe. "Es ist vor allem das Drumherum, das soziale Gebilde Union, das ist das Entscheidende", sagt er. Etwa wie die "Handicap-Fahrt", bei der alles organisiert und bezahlt wird. "In Hamburg waren mal 80 Behinderte mit, nach Augsburg vergangene Woche sind wir mit neun gefahren", erzählt Schnuppe.

Auch Aktionen wie die von Dario Urbanski, der mit seiner Carmen einst nach Südafrika auswanderte und am Kap in einer Steinwüste einen Fußballplatz – die Alte Försterei II – gebaut hat, begeistern Schnuppe. Damals spendete er den zum 50. Geburtstag gesammelten Betrag von rund 2500 Euro, brachte die Summe selbst dorthin. Man hilft einander neben dem Fußball. Wie beim Stadionbau 2009, als er sich selbst mehrere Wochen engagierte. Er nennt auch das Fanclub-Turnier "Völkerball-Schlacht", das schon mehrfach in Erkner stattfand. Das Drachenboot-Rennen, das berühmte Weihnachtssingen in der Alten Försterei dürfen in so einer Aufzählung nicht fehlen.

Und auch die Aktion am 1. Spieltag gegen Leipzig, als mit hochgehaltenen gedruckten Fotos der Toten gedacht wurde, die es zum ersten Bundesligaspiel des Vereins nicht mehr ins Stadion geschafft haben, beeindrucken ihn. "Alle werden ins Boot genommen, und der Erlös ist für soziale Zwecke", sagt Schnuppe. Trotz des Profibetriebs steht aus seiner Sicht das Geld nicht im Vordergrund. "Wir sind nicht RB Leipzig."

Aber natürlich geht der gelernter Bootsbauer, der als selbstständiger Handwerker Häuser saniert, auch wegen des Fußballs ins Stadion. "Wo kann man einfach mal losbrüllen und die Emotionen rauslassen", fragt er rhetorisch. Der Sport sei eine schöne Nebensächlichkeit. "Es ist gesund, auch mal aus sich rauszugehen", findet Schnuppe. Und so wird er weiter sein Lieblingsteam anfeuern, in dem ihm "echte Typen wie Sebastian Polter, die Emotionen zeigen", gefallen. "Vielleicht zehn Heimspiele" hat er in 40 Jahren verpasst. Dass darunter das legendäre 8:0 in der Oberliga gegen den BFC Dynamo war, wurmt ihn etwas. Das Spiel am Sonnabend gegen Borussia Dortmund wird er aber definitiv nicht verpassen.