Tilman Trebs

Oberhavel/Ruppin (MOZ) Die Havellandautobahn GmbH will im September und Oktober lautstarke Bauarbeiten auf der A 10 und A 24 auch in den Nachtstunden erledigen. Betroffenen Anwohnern wurden für die jeweilige Nächte Übernachtungen in nahegelegenen Hotels und Pensionen angeboten.

Nach Angaben von Havelland-Autobahnsprecher Steffen Schütz sollen in den kommenden Wochen Betonbauarbeiten erledigt werden, die aus "Qualitätsgründen im Zwei-Schicht-System ausgeführt werden müssen. Wir sind bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen nicht ausschließen", sagte Schütz am Freitag.

Betroffen sind folgende Abschnitte und Nächte jeweils zwischen 22 und 6 Uhr:

3. bis 6. sowie 9. bis 13. September auf der A 10 zwischen dem Kreuz Oranienburg und Oberkrämer.

16. bis 20. September zwischen zwischen Oberkrämer und dem Dreieck Havelland.

8. bis 11. Oktober zwischen Linumer Bruch und Fehrbellin.

15. bis 18. Oktober zwischen Neuruppin-Süd und Neuruppin.

Die unmittelbar betroffenen Anwohner wurden bereits informiert.