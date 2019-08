OGA

Neuruppin Unter dem Motto "Mit Freude lesen und schreiben verbessern" möchte das regionale Grundbildungszentrum des Landkreises Ostprignitz-Ruppin mit einer Aktion anlässlich des Weltalphabetisierungstages am 13. September auf dieses Thema aufmerksam machen. Vor 53 Jahren rief die Unesco den Weltalphabetisierungstag ins Leben, weil weltweit nach Angaben der Organisation rund 750 Millionen Menschen über 15 Jahren nicht lesen und schreiben können. In Deutschland gibt es laut der aktuellen Leo-Studie der Universität Hamburg etwa 6,2 Millionen Menschen, die nur auf einem geringen Niveau diese Fähigkeiten beherrschen. Das ist jeder achte Deutsche zwischen 18 und 64 Jahren. So werden auch 2019 wieder zahlreiche Veranstaltungen in Brandenburg und Berlin darauf aufmerksam machen, dass viele Menschen hierzulande – die Mehrheit mit Deutsch als Muttersprache – Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben haben.

In Neuruppin findet am 13. September von 9 bis 13 Uhr in den Räumen der Kreisvolkshochschule, Alt Ruppiner Allee 39 im Haus D (erste Etage), eine Veranstaltung statt, in der die Projektleiterin des Grundbildungszentrums, Iris Spad, über die aktuellen Daten und Fakten der Leo-Studie berichten wird. Anschließend kann in Workshops mehr über die Arbeit des Zentrums erfahren werden. Die Kursleiter informieren zudem über Themen aus der arbeitsplatzorientierten Grundbildung und die Arbeit mit Lernportalen. Bei einem Wörter-Bingo kann jeder Interessierte sein Wissen testen. Abschließend wird der Film "Das Labyrinth der Wörter" mit Gerard Depardieu gezeigt.