Ulrike Gawande

Garz (MOZ) Auf der Temnitztaler Gemeindevertretersitzung am Donnertstag in Garz standen auch die Hauptsatzung, die Geschäftsordnung sowie die Repräsentationssatzung auf dem Plan. Zum einen wurde die Höhe der Vergaben, die ohne Zustimmung der Gemeindevertreter erfolgen können, von 5 000 auf 10 000 Euro angehoben und die Anzahl der Bekanntmachungskästen der Gemeinde auf einen pro Ort begrenzt. Für die Reprä­­­sen­­tationssatzung, in der die Anlässe und die Höhe der Zuwendungen zu Jubiläen, Geburtstagen und Hochzeitstagen von Gemeindemitgliedern geregelt sind, wünschte sich Bürgermeister Michael Mann eine Straffung. "Das ist mehr als andere Gemeinden machen", sagte er. Unterstützung bekam er von seinem Vater Manfred Mann: "Wir werden immer älter. Das wird schwierig das alles abzuarbeiten." Er schlug vor, nur noch die runden Geburtstage zu würdigen und den 65. zu streichen. Bisher gab es Blumen oder ein Präsent sowie einen Besuch eines Amtsträgers zum 65., 70., 75. und 80. Geburtstag sowie ab 90 Jahren jährliche Glückwünsche. Kritik kam von Thomas Voigt: "Ich habe es Jahre gemacht, das kann ein Ortsvorsteher leisten. Die Leute wollen, dass man kommt." Und so wurde nach einigem hin und her beschlossen, alles beim Alten zu belassen.