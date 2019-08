Ulrike Gawande

Wildberg (MOZ) Er sei erschüttert über die Nachricht, sagte Martin Bunk, stellvertretender Bürgermeister von Temnitztal, als am Donnerstag bei der Sitzung der Gemeindevertreter über eine außerplanmäßige Auszahlung für den Ausbau der Mühlenstraße in Wildberg entschieden werden sollte.

Zuvor hatte Bürgermeister Michael Mann die Gründe für die Kostensteigerung erläutert. Es sei für ihn nicht ersichtlich, um welche Punkte es sich handele, sagte Bunk, warum für den Straßenausbau "locker 60 000 Euro hinterher gesetzt" werden müssen. Im Januar hatten die Gemeindevertreter den Ausbau der Mühlenstraße beschlossen. Dafür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 418 000 Euro eingestellt. Davon sind 389 700 Euro durch Aufträge gebunden, so dass zum Begleichen der überplanmäßigen Gesamtkosten von 58 300 Euro eine Auszahlung von 30 000 Euro von den Gemeindevertretern genehmigt werden muss.

Denn im Zuge des Ausbaus der Mühlenstraße sei festgestellt worden, dass zwei weitere Abschnitte zusätzlich ausgebaut und auch zusätzliche Leistungen, beziehungsweise Mehrleistungen in Auftrag gegeben werden sollen, heißt es seitens der Verwaltung. Konkret bedeutet das, dass zum einen vor der Hausnummer 5 für 10 000 Euro ein Gehweg errichtet werden soll. Außerdem werden dort 5 000 Euro für eine Straßenbeleuchtung fällig.

Für die Beseitigung einer Senke vor der Hausnummer 6 sind weitere 5 000 Euro nötig. Außerdem schlagen hierfür nicht berücksichtigte Ingenieurkosten mit 6 500 Euro zu Buche, sowie Kosten für zwei Grundstücksausfahrten von zwei Gemeindegrundstücken, die zuvor nicht eingeplant worden waren. Kostenpunkt: 4 300 Euro. Größter Posten ist jedoch die archäologische Begleitung der Baumaßnahme für die Hausnummern 5 und 6, für die 27 500 Euro veranschlagt werden. "Den Planern war wohl nicht bekannt, um welch geschichtsträchtigen Ort es sich handelt", scherzte Mann. "Warum weist das Bauamt nicht auf die Archäologie hin", fragte Bunk, schließlich sei mit der Straßenplanung schon vor etlichen Jahren begonnen worden. "Und warum merkt man erst jetzt, dass für zwei Gemeindegrundstücke Zufahrten benötigt werden?", ergänzte er mit deutlicher Kritik an der Verwaltung. Amtsdirektor Thomas Kresse sieht seine Bauamtsleiterin dagegen nicht in der Verantwortung. "Ich sehe kein Problem darin. Nachträge in dieser Größe sind durchaus plausibel." Da jedoch die Arbeiten nötig seien, stimmten die Gemeindevertreter mit sechs Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen für die überplanmäßige Auszahlung.