Ulrike Gawande

Wildberg (MOZ) Im Zuge der Straßenausbaumaßnahme in der Mühlenstraße in Wildberg wurde auch die Park- und Verkehrssituation in der Straße Markt im Ort begutachtet. Aufgrund der geringen Straßenbreite regt nun die Verwaltung an, in der Straße Markt über eine Einbahnstraßenregelung nachzudenken. Am Donnerstag berieten sich dazu die Temnitztaler Gemeindevertreter. Die Bankette seien neu angelegt worden, berichtete Bürgermeister Michael Mann. Diese würden nun bei Begegnungsverkehr ebenso leiden wie die die Einfahrten, mahnte er. Außerdem könne die vorgeschlagene Einbahnstraßenregelung auch zur Verkehrsberuhigung in der Straße beitragen. Amtsdirektor Thomas Kresse ergänzte, dass die vorgeschlagene Richtung des Einbahnstraßenverkehrs in Absprache mit den Landwirten festgelegt worden sei. Martin Bunk sagte, dass es grundsätzlich keine schlechte Idee sei, er kritisierte nur den dann entstehenden Schilderwald. Und er befürchtet, dass sich die Anwohner nicht an die neue Regelung halten könnten. Die Anwohner seien für die Einbahnstraße, habe er in einer Vor-Ort-Befragung in Erfahrung gebracht, so Mann. Mit neun Ja-Stimmen wurde die Verwaltung beauftragt, eine Einbahnstraßenregelung beim Landkreis zu beantragen.