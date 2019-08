Burkhard Keeve

Sommerfeld (MOZ) Axel Schulz glaubte seinen Augen nicht. Da hatte der 48-Jährige zusammen mit seiner Frau Anne Golzner am Abend vorher ordentlich seinen Sperrmüll rausgestellt und dann bleibt alles liegen. Den Sommerfelder Eheleuten blieb nichts anderes übrig, als den ganzen Kram wie die alte Couch, die Schrankwand und den Elektroschrott wieder in den Hof zu räumen, weil der Sperrmüll sonst die Garage-Einfahrt versperrte.

Schulz hat den Vorgang genau beobachtet. "Sie haben kurz angehalten und sind weitergefahren", sagt Schulz, der Sperrmüll sei nicht angerührt worden. "Ich habe sofort bei der AWU angerufen. Sie haben gesagt, sie dürfen nicht aufs Grundstück, weil sie nicht versichert sind." Der Sommerfelder versteht die Welt nicht mehr. Frühere Sperr-Müllaktionen seien ohne Probleme verlaufen. "Jetzt heißt es, ich soll den Müll auf den Gehweg stellen oder an die nächste Kreuzung bringen." Allerdings passt der ganze Müll nicht auf den schmalen Gehweg, ohne alles zu versperren, sodass keine Fußgänger ihn mehr passieren können. "Hier sind viele Schulkinder und alte Leute unterwegs zur Bushaltestelle. Ich kann denen doch nicht den Müll vor die Füße packen", sagt Schulz. Daher haben die Sommerfelder Anwohner der Hohenbrucher Straße ihr altes Zeug in die Hofeinfahrt gepackt und das Tor für die AWU-Mitarbeiter offen gelassen. In fünf Minuten wäre alles verstaut gewesen. "Ich hätte, ihnen den Müll auch angereicht, wenn sie etwas gesagt hätten." Doch alles was sie bekamen, war eine Abfuhr.

AWU-Geschäftsführer Manfred Speder sicherte am Freitag umgehend Hilfe zu. "Die Mitarbeiter haben aber nichts falsch gemacht, sie dürfen Grundstücke nicht betreten." Sie hätten kurz angehalten, ein Foto gemacht und seien weitergefahren. Doch Vorschriften kollidieren manchmal mit der Realität. Ganz real wird aber am Montag die AWU noch einmal in Sommerfeld anrücken. Dann soll das Zeug irgendwie so rausgestellt werden, dass niemand gegen deutsche Gesetze und Gehwege verstößt.