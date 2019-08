Silvia Passow

Schönwalde-Glien/Falkensee (Silvia Passow) Die kleine Winterlinde war bereits gepflanzt, sie muss nur noch gegossen werden. So wie all die anderen Bäume am Anger im Schönwalder Ortsteil Pausin wahrscheinlich auch. Das Bäumchen hat das Glück, eine Gieß-Patenschaft abbekommen zu haben und am Montag sogar von prominenter Hand gegossen zu werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wässert das Bäumchen, das auf Initiative der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU/CSU gepflanzt wurde.

Die MIT pflanzt gerade eine ganze Reihe von Bäumen. Das Bäumchen am Anger stiftete Jörg Lindemann aus Pausin. Er wird es zukünftig gießen, sagt er. Dabei wird er von den Kindern der Kita "Waldmäuse" unterstützt. Die trockene Witterung setzt den Bäumen zu. Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) schaut sich um, zeigt auf einzelne Bäume. "Die sind nicht mehr zu retten", sagt er. Auch am Anger sind die Schäden an den Bäumen deutlich sichtbar.

"Bäume", sagt Altmaier, "sind etwas Großartiges. Uns Deutschen sagt man ja ein besonderes Verhältnis zu unseren Wäldern nach", fügt er hinzu. Er deutet es hier auf der Wiese bereits an, was er nur wenige Stunden später in der Stadthalle in Falkensee sagt: "Es geht nicht um die Frage, Umweltschutz oder Wohlstand. Es geht um Umweltschutz und Wohlstand".

Rund 120 Besucher lockt der Minister in die Stadthalle und nur wenige Tage vor der Wahl ist auch an diesem Abend die Lust der Gäste auf einen Dialog ungebrochen. Barbara Richstein (CDU) empfängt Altmaier, begrüßt Parteikollegen, Parteimitglieder und Freunde und die "grüne" Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Julia Concu. "Schön, dass sie hier sind. Ist nicht so ganz üblich, dass Politiker die Veranstaltungen anderer Parteien besuchen", sagt Richstein.

Altmaier sagt, er möchte mit den Menschen über die Fragen ihres Alltages reden. Arbeitsplätze sichern, Bildung, Diesel, Energie, die teurer wird, Mobilität. Letztere kann man für Menschen auf dem Land nicht genauso denken, wie für jene in den Städten, sagt er. Altmaier macht deutlich, dass aus seiner Sicht die Autoindustrie an vielen Stellen geschlafen hat, es versäumt wurde, in neue Technologien zu investieren, zu forschen, bei den Fahrzeugen selbst, wie auch bei alternativen Kraftstoffen. Er nennt als Beispiel die Batterien für E-Mobile. Könnte man in Deutschland selbst bauen, noch dazu besser und schonender für die Umwelt, sagt der Minister, der sich eine solche Produktionsstätte auch in Brandenburg vorstellen könnte. Für den Kauf von Elektro-Autos müsse es Anreize geben, sagt er.

Die "weißen Flecke im Mobilfunknetz gehen heute gar nicht mehr", sagt er zur Netzmobilität. Über den BER mag er sich kaum noch äußern. "Kann man auch keinen mehr erklären." Und er fügt hinzu: "In Brandenburg ist vieles, so wie in Berlin auch, versäumt worden." Er hat auch gute Nachrichten dabei. Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland liegt bei unter 10 Prozent. Der niedrigste Wert in der EU. Deutschland, sagt er, sei in der EU das Land mit den meisten Industrie-Arbeitsplätzen und das möchte er erhalten sehen. Um dies zu erreichen sollten Handelskonflikte vermieden werden.

Zum Klimaschutz sagt er, ja, aber nicht zu Lasten der Wirtschaft. Und: "Auch andere Länder müssen hier ihren Beitrag leisten."

Fragen aus dem Publikum

Die synthetischen Kraftstoffe werden noch einmal thematisiert und die E-Mobilität, in der Altmaier realistische Zukunftschancen sieht, so zum Beispiel auch im Flugverkehr. Elektroautos für die Post, Zustelldienste, Handwerksbetriebe mit Kunden im urbanen Gebiet. Altmaier möchte auf Anreize und nicht auf Verbote setzen. "Bürger und Unternehmen dürfen bei der Erreichung der Klimaziele nicht belastet werden."

Eine Besucherin möchte wissen, warum man überhaupt aus der Kohle aussteigt. Richstein erinnert an die Menschen, die in den betroffenen Regionen leben und deren Dörfer für die Kohle weichen und abgebaggert werden. Peter Altmaier sagt ja, Kohle ist erst einmal preisgünstig, sie produziert aber das meiste CO2. Er selbst sehe im Atomstrom eine bessere Lösung. Er sagt aber auch, rund 70 Prozent der Deutschen sprächen sich gegen Atomkraftwerke und Kernenergie aus.

Regionaler wird es bei den Fragen zum öffentlichen Nahverkehr, die der Bundeswirtschaftsminister nicht alle beantworten kann. Handlungsbedarf sieht er allemal, sagt er. Der Abend endet mit Häppchen und kühlen Getränken und einem Minister, der sich auch ohne Podium den Fragen der Bürger auf Augenhöhe stellt.