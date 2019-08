Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Ein Hauch von Hollywood-Glamour wird am kommenden Dienstag in Eisenhüttenstadt wehen. Da findet im Friedrich-Wolf-Theater die Deutschland-Premiere des Kinofilms "Und der Zukunft zugewandt" statt. Und ja, auch ein roter Teppich wird dann ausgerollt. Ganz stilecht. Schließlich werden neben Regisseur Bernd Böhlich auch die Hauptdarsteller Alexandra Maria Lara, Robert Stadlober und Swetlana Schönfeld erwartet. "Sie werden wie bei solchen Premieren üblich über den roten Teppich laufen", verrät Claudia Börner von der Neue Visionen Filmverleih GmbH. "An der Seite werden Fotografen und Kameraleute stehen. Und es wird auch einen Fotocall geben." Das ist der Moment, bei dem die offiziellen Pressefotos der Filmstars entstehen.

Bis 19 Uhr müssen dann alle ihre Plätze im ausverkauften Theater eingenommen haben, darunter auch viele Komparsen aus Eisenhüttenstadt und Umgebung, die damals beim Dreh dabei waren. Die Aufregung bei den meisten dürfte enorm sein. Zumindest geht das aus Gesprächen mit Komparsen hervor. Die schwärmen noch immer von den Drehtagen im Friedrich-Wolf-Theater, im Rathaus und auf dem Krankenhausgelände im Februar 2018.

Zwei Premieren an einem Tag

Manch einer hatte bei "Und der Zukunft zugewandt" bereits das zweite Mal Filmluft geschnuppert. Denn schon 2017 war Eisenhüttenstadt Filmkulisse. Auch damals entstand mit "Das schweigende Klassenzimmer" ein besonderes Kinoerlebnis. 2017 und auch 2018 wurde filmisch ein Stück DDR-Geschichte aufgearbeitet.

Martina Harz, Fachbereichsleiterin für Bürgerservice und Bereichsleiterin Kultur, hat das Böhlich-Werk bereits gesehen und ist beeindruckt. "Das ist ein ganz toller Film geworden", versichert sie und erzählt, wie es dazu kam, dass die Deutschlandpremiere in Eisenhüttenstadt stattfinden wird. Die Idee dazu habe es im Februar gegeben, bei einem Workshop mit vielen Filmschaffenden. "Damals hat die Produzentin Eva Martens laut gefragt: ‚Warum machen wir die Premiere nicht in Eisenhüttenstadt?’" Martina Harz habe die Idee aufgegriffen und das Friedrich-Wolf-Theater ins Spiel gebracht. Offensichtlich sind alle drangeblieben. Die Produzentin habe auch wiederholt die Kulisse in Eisenhüttenstadt und die Dreharbeiten gelobt, berichtet die Fachbereichsleiterin.

Mit der Premiere am Dienstag erinnert das Friwo, wie es Eisenhüttenstädter nennen, an eine glorreiche Kinogeschichte. Denn zu DDR-Zeiten und auch noch ein paar Jahre nach der Wende war das Theater der Anlaufpunkt für Filmfans. Dort bildeten sich bei Defa-Filmen, aber auch bei Hollywood-Importen lange Schlangen vor den Türen. Die Filmmaschine von damals allerdings wird nicht mehr genutzt, obwohl das Gerät für 35-Millimeter-Filme noch immer vorhanden ist.

"Heute läuft das alles digital", weiß Uwe Noack, Techniker im Friedrich-Wolf-Theater. Der Verleih habe zwei Blu-Ray-Discs zur Verfügung gestellt. Die werden dann am Dienstag abgespielt. Der Beamer ist kontrolliert worden. "Da kommt es vor allem auf die Lebensdauer der Lampen an", sagt der Experte. Diesbezüglich sollte es in Eisenhüttenstadt keine Probleme geben. Am Montag werde noch die Bildwand heruntergelassen und kontrolliert. Vorbereitung ist alles – auch im Filmpalast, wo "Und der Zukunft zugewandt" am Dienstag um eine Stunde zeitversetzt ebenfalls gezeigt wird. Auch dort stehen die Stars nach der Vorführung für ein Publikumsgespräch bereit, wie im Friedrich-Wolf-Theater. "Für den großen Saal gibt es nur noch Restkarten. Wir überlegen, ob wir noch einen Saal öffnen", sagt Kinoleiter Stefan Kretschmer.