Jürgen Rammelt

Rheinsberg Mit einer Präsentation endete am Donnerstag die erste über drei Jahre laufende Rheinsberger Sommerakademie zum Thema "Jugendmusiktheater". Die Besucher des Schlosstheaters erlebten, was in den zurückliegenden Jahren an Projekten realisiert wurde.

Der künstlerische Leiter der Kammeroper, Georg Quander, lobte das Engagement der Jugendlichen, die neben der Entwicklung von zwei Musiktheaterprojekten auch persönlich viel gelernt und erlebt haben. Das Projekt wurde vom Komponisten Aurelien Bello, der Librettistin Erika Otto, der Musiklehrerin des Neuruppiner Schinkelgymnasiums, Ulrike Schubach, und der Musikwissenschaftlerin Dr. Brigitte Kruse begleitet.

In zwei Filmsequenzen wurden Ausschnitte aus der Arbeit an den Musiktheaterprojekten "Narziss und Echo" sowie "Welche Welt" aus den Jahren 2017 und 2018 erinnert. An beiden Inszenierungen waren Jugendliche des Schinkelgymnasiums und des Evangelischen Gymnasiums Neuruppin beteiligt, von denen etliche im Publikum saßen. Dazu gehörten Anika Lorenz und Gina Juran. Die 17-Jährigen konnten in der Produktion von "Welche Welt" Bühnenerfahrung sammeln. Wie sie berichteten, hatten sie Hauptrollen übertragen bekommen. Sie mussten in dem Stück singen und auch sprechen. Obwohl beide nach dem Abitur keine Theaterkarriere anstreben, sei die Teilnahme am Projekt eine große Erfahrung gewesen. "Es hat viel Spaß gemacht. Ich würde es immer wieder machen", sagte Anika Lorenz, die als Mutter des Mädchens Stella zu erleben war.

Unter Leitung von Ulrike Schubach erklang als musikalische Kostprobe vielstimmig der "Sonnenchor" aus "Narziss und Echo". Der Beifall war gewaltig. Doch das war nicht der einzige Live-Auftritt. In den zurückliegenden Tagen haben 17 Studierende aus ganz Deutschland unter fachlicher Anleitung in der Musikakademie ein Musiktheaterwerk – inklusive Text Musik und Inszenierung einstudiert, das sie am Donnerstagabend im Schlosstheater aufführten. Die Jugendlichen schwärmten im Anschluss davon, dass sie von der Komposition bis zur Aufführung am künstlerischen Prozess beteiligt waren.

Die Rheinsberger Sommerakademie war eingebunden in das vom Bund finanzierte und über drei Jahre dauernde Gesamtprojekt "Grenzen aufheben". Wie der Leiter der Musikakademie, Felix Görg, erklärte, wäre die Sommerakademie ohne Fördermittel des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nicht möglich gewesen.