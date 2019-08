Matthias Haack

Neuruppin (moz) Begeisterung sieht bei Tony Palmowske anders aus. Vorfreude auf die Saison verspürt der Coach des Verbandsligisten Union Neuruppin zwar bis in die Haarspitzen. Nur passt der nach wie vor umstrittene Pokalwettbewerb, erster Gegner ist HSV Falkensee, überhaupt nicht ins Konzept, das Christian Schulz und er ausgearbeitet haben.

Stattdessen richtet der Vorjahreszweite sein Augenmerk auf die Punktspielrunde, die eine Woche später beginnt. In Falkensee. Union trifft zweimal innerhalb einer Woche demnach auf die gleiche Mannschaft. Mehr noch: Die Falkenseer gehören wie auch die Neuruppiner zu den Staffelfavoriten. "Logisch", so Palmowske, "dass man sich da ungern in die Karten blicken lässt." Zudem sei der Modus des Pokalwettbewerbes wenig prickelnd, wie er gesteht. Sein Team spielt heute nicht nur gegen den ersten Kontrahenten im Spielbetrieb, sondern vielleicht auch zweiten.

Im anderen Halbfinale treffen Fredersdorf und Grünheide aufeinander. Fredersdorf reist am 15. September als ein Staffelfavorit im Ligabetrieb nach Neuruppin. Die Halbfinalsieger im Pokal kämpfen um den ersten Platz in diesem Turnier. Weiter geht es um den Pokal des Landesverbandes gegen acht weitere Erste.

Pokalturnier in Fredersdorf:

13 Uhr: Fredersdorf - Grünheide14 Uhr: Union Neuruppin - Falkensee

15.30 Uhr: Verliererduell17.30 Uhr: Siegerduell

Nach dem jüngsten Härtestest (18:25 beim Plauer SV) ist vor der ersten Pflichtspielaufgabe. Die Verbandsliga-Handballer des HC Neuruppin starten am heutigen Sonnabend mit dem Pokalturnier in Bernau in die Saison 2019/2020. Trainer Michael Drefahl wird auch dort nicht in Bestbesetzung antreten lassen können. "Aber wir werden sicherlich mehr gestandene Spieler in Bernau dabei haben als beim jüngsten Test. Dennoch nehmen wir auch wieder Talente mit."

Zusammen mit Christian Will, der im Sommer in den Trainerstab des HC Neuruppin zurückkehrte, will Drefahl sukzessiv wieder ein Team aufbauen, nach dem Aderlass im Sommer. Drefahl betont: "Wenn wir alle Mann an Deck haben, haben wir ein richtig gutes Team zusammen. Dennoch stehen wir vor einer schweren Saison." Ins Pokalturnier in Bernau gehen die Neuruppiner mit der klaren Zielstellung ins Auftaktspiel, gegen den Landesligisten HSV Bären Bernau "zu gewinnen", wie Drefahl sagt. Klarer Favorit sei logischerweise die Reserve des ambitionierten Oranienburger Drittligisten, der in der Brandenburgliga aufspielt.

Dort spielt seit dieser Saison der Ex-Neuruppiner Fabio Pastor, der sich auf das Aufeinandertreffen mit den alten Weggefährten freut. "Ja, da habe ich richtig Bock drauf", so Pastor. Der Rückraumspieler fühle sich bereits bestens integriert ins OHC-Team. "Den Handball, den wir spielen, der macht unheimlich Spaß", erklärt der Linkshänder.

Pokalturnier Bernau:

10 Uhr: HC Neuruppin – HSV Bernauer Bären

11.45 Uhr: Verlierer – Oranienburger HC II

13.30 Uhr: Sieger – Oranienburger HC II