Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Es tut sich was im Einkaufszentrum Grünstraße. Am Freitag ist dort die Filiale des Modegeschäftes "Ernsting’s"-Family in den Räumen der ehemaligen Parfümerie Kerstin eröffnet worden. Auf 175 Quadratmetern Verkaufsfläche werden Bekleidung, Wohnartikel und Spielsachen angeboten. Da es zur Eröffnung Rabatt gab, herrschte schon am frühen Morgen reger Andrang. Vor der Kasse bildete sich eine Schlange. Im Spätherbst will Rewe dort eine neue Lebensmittel-Filiale eröffnet, im Frühjahr 2020 Rossmann einen Drogerieladen.