Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Am 3. Oktober ist es 125 Jahre her, dass die Johanniskirche eingeweiht wurde. Das auf einem Dreicksgrundstück zwischen Rudolf-Breitscheid-, Friedrich-Engels- und Ludwig-Sandberg-Straße errichtete Gebäude im neugotischen Stil könnte zu einem Kreiskirchlichen Zentrum umgebaut werden. Für diese durch den Kirchenkreis Barnim, der organisatorischen Heimat von 18 000 evangelischen Christen, entwickelte Idee hat das Berliner Architekturbüro adb eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, die eine Sanierung der baufälligen Kirche und die Errichtung eines Anbaus vorsieht. "Wir schätzen die Gesamtkosten dafür derzeit auf etwa drei Millionen Euro", sagte Pfarrer Christian Brust aus Biesenthal, Vorsitzender der kollegialen Leitung des Kirchenkreises, am Freitagabend auf Anfrage der Märkischen Oderzeitung. Im nächsten Vierteljahr sollte nach Fördermöglichkeiten geforscht und an der Finanzierung gefeilt werden. Noch lasse sich nicht seriös sagen, wann das Projekt realisiert werden könnte.

Die bisherigen Absprachen sehen vor, dass der Kirchenkreis Barnim seinen Sitz vom Hinterhof an der Eisenbahnstraße 84 in den neuen Johanniskirchen-Komplex verlegt. Gotteshaus und Anbau sollen von der Eberswalder Öffentlichkeit als Ort der Begegnung und der Kultur genutzt werden. Das Grundstück gehört der Stadtkirchengemeinde. Ein Erbbauvertrag mit dem Kirchenkreis ist im Gespräch.

Am Freitagabend wurde die durch Steffen Obermann von adb präsentierte, 24 000 Euro teure Machbarkeitsstudie von den zahlreichen Besuchern des Aktionstages "Johanniskirche retten!" wohlwollend aufgenommen.