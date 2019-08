In Feierlaune?

Roland Becker

Velten (MOZ) Drei Vorschläge lagen dem Sozialausschuss am Donnerstag zur Zukunft des Veltener Neujahrsempfangs vor. Doch kein Idee fand eine Mehrheit. Sollte so auch im Stadtparlament abgestimmt werden, wird es weder einen städtischen Empfang geben, noch werden die geplanten 12 000 Euro Vereinen für deren Feste zur Verfügung gestellt. Letzteres hat die Linke vorgeschlagen, konnte dafür aber niemanden erwärmen. Auch der Vorschlag von Pro Velten, den Neujahrs- in einen Bürgerempfang umzuwidmen, fand keine Mehrheit. Ebenso fiel der Antrag des Rathauses durch, den traditionellen Neujahrsempfang weiter auszurichten.

"Wir brauchen das Geld nicht für Essen und langweilige Musik", lehnte Mario Große (Pro Velten) die bisherige Feier ab. Er warf den Einladenden zudem vor, dass aus der Wirtschaft nur "die der Stadt nahestehenden Firmen" eingeladen werden. "Das sind die Firmen, die in der Stadt Steuern zahlen", entgegnete Frank-Peter Kühl (AfD), der "richtig sauer" wäre, würde der Empfang gestrichen.

Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) argumentierte, dass die Hälfte der eingeladenen Gäste jährlich ausgetauscht werde. Von Pro Velten erwarte sie ein Konzept, wie ein allen Veltenern offenstehender Bürgerempfang zu organisieren sei. Pro Velten möchte vor allem neu nach Velten gezogene Bürger einladen. 2018 sind 967 Menschen in die Stadt gezogen.

Fünf Jahre war der ehemalige Stadtverordnetenvorsteher Hans-Jörg Pötsch (CDU) mit Hübner gemeinsam für die Gästeliste und den Abend verantwortlich. Dieser Zeitung sagte er jetzt: "Der Empfang in dieser Form ist nicht mehr zeitgemäß." Dass die CDU-Fraktion in der Vergangenheit den Empfang nicht kritisiert habe, begründete er damit, dass "mir erst jetzt die Galle hochgekommen ist". 2019 wurden laut Rathaussprecherin Ivonne Pelz neben den Abgeordneten unter anderem 170 kleine und große Unternehmen, 50 Vereine und 30 Vertreter von Schulen, Kitas und Kirchen eingeladen.