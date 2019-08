Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Der Geschäftsführer der Musikkultur Rheinsberg gGmbH, Thomas Falk, hat ein Gutachten über den Sanierungsbedarf im Kavalierhaus erstellen lassen. Das Gebäude beherbergt die Musikakademie und das Schlosstheater. Für Instandsetzungen im Bettenhaus und im Schlosstheater werden 2,8 Millionen Euro benötigt. Weitere 4,2 Millionen Euro würden für die Sanierung des sogenannten neuen Flügels anfallen.

Letzterer ist der letzte Gebäudeteil, der noch nicht grundhaft saniert worden ist. Laut Falk funktionieren einige alte Duschen in dem Trakt nicht mehr. Wegen ihres Zustands werden einige Räume nur als Lager genutzt. Es gibt aber auch einen Probenraum. Für diesen historischen Gebäudeteil können Mittel aus dem Sonderinvestitionsprogramm der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten genutzt werden, der das Gebäude gehört. Für die benötigten Instandsetzungen im Schlosstheater und im Bettenhaus ist das nicht möglich. Denn da das Bettenhaus ein Neubau ist und das Schlosstheater zwar in der Ruine des alten Theaters errichtet worden, aber kein Nachbau des historischen Barocktheaters ist, können die für Denkmalschutz gedachten Sondermittel der Stiftung nicht genutzt werden. "Wir sehen uns um, welche Fördertöpfe es auf Bundes- und Landesebene gibt", so Falk. Derzeit gebe es jedoch kein geeignetes Förderprogramm.

Für die 43 Zimmer des Gästehauses müsste seit Langem auch neues Mobiliar angeschafft werden. Dafür würden laut Falk weitere Sondermittel nötig, die derzeit nicht vorhanden sind. Immerhin: Die Musikkultur gGmbH hat zuletzt rund 180 000 Euro als einmalige Förderung bekommen, um Theatertechnik zu erneuern, die teilweise 20 Jahre alt sei.Die Mittel für die Sanierung des neuen Flügels sind laut Falk bei der Schlösserstiftung bereits eingeplant. Bis die Arbeiten beginnen, dauere es aber noch vier bis fünf Jahre.