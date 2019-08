René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Kein Musikfestival, sondern das Handwerk lockte am Freitag etwa 1000 Jugendliche aus Schulen in Frankfurt, Storkow, Bad Saarow, Beeskow, Eisenhüttenstadt, Müncheberg und Seelow an den Strand des Helenesee. Nach der sehr erfolgreichen letztjährigen Premiere konnte die Teilnehmerzahl bei "Berufe mit Speed" in diesem Jahr verdoppelt werden. Mehr als 25 Berufe wurden vorgestellt.

Raik Sager aus Bad Saarow hat sich zwar schon für den Polizeiberuf entschieden. Falls es doch anders kommt, gibt es hier noch andere gute Einblicke, erklärt er. Interessant fanden den Tag der Berufe auch Rebekka March und Robert Schröder von der Sportschule. Zusammen mit Stephan Golz vom Überbetrieblichen Ausbildungszentrum fertigen sie Werkbänke im Miniaturformat. "Diejenigen, die an unseren Stand kommen, zeigen meist auch handwerkliches Geschick", erklärt er.

Zufrieden ist auch Michael Thieme von der Handwerkskammer. "Nach dem erfolgreichen Start 2018 haben wir die Schulen wieder angeschrieben und fast alle wollten mitmachen", freut er sich. Vielleicht kann man dieses Format auch an den Strausberger See exportieren, überlegt er. Handwerksbetriebe nutzten die Möglichkeit, sich Schülern zu präsentieren. "Man muss selbst schon was tun", sagt Michael Schönherr von Schönherr und Fritsch Bau. Zwar hat er zwei engagierte Azubis. "Aber die kommen nicht von allein", erklärt er.

Kfz-Meister Matthias Junghanns zeigt den Schülern den richtigen Umgang mit dem Radkreuz. Beim Radwechsel zeigen sie, wie es um das Geschick bestellt ist. "Das Interesse ist in jedem Fall da", sagt er. Dazu bei trägt auch ein Wartburg 311 und ein für Aufmerksamkeit sorgender russischer Militärjeep bei. Auch andere Branchen präsentierten sich wie etwa das Sanitätshaus Seeger. "Die Berufeschau ist ein interessantes Format", sagt Mitarbeiter Marcus Lukas.

Handwerker verdienen gut Geld

"Die Lage bei den offenen Lehrstellen ist ähnlich hoch wie in den letzten Jahren", sagt der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Jochem Freyer. Besonders Handwerksberufe im Ernährungsgewerbe, wie etwa Bäcker, seien wenig nachgefragt. "Die Jugendlichen sollten bei der Berufswahl bedenken, dass man im Handwerk oftmals besser verdient als in einem Büroberuf", erklärt er. OB René Wilke betont gegenüber den Jugendlichen: "Die Stadt ist mächtig stolz auf diese Veranstaltung und die findet nur für euch statt". Dank an alle Handwerksbetriebe und Innungen gibt es vom Wirtschaftsdezernenten Claus Junghanns: "Die können in dieser Zeit kein Geld verdienen, investieren aber in ihre Zukunft und die der Schüler."