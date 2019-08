Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) An der Ortsdurchfahrt Schönow (Landesstraße 30) wird gegenwärtig gebaut, der Verkehr umgeleitet – und das nervt vor allem die Anlieger der Goethe-, Main- und Mittelstraße. Die Stadt Bernau wurde angeschrieben, ebenso der Landesbetrieb Straßenwesen, das Infrastrukturministerium und sogar die Polizei. Doch die Situation blieb unbefriedigend.

"Wir fordern die Sperrung der von den Anliegern bezahlten Straßen mindestens für den Durchgangsverkehr von Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen", so Steve Schwedler. Zudem sollten die "wahnwitzigen Geschwindigkeitsübertretungen" geahndet und die Lessing-, Schiller- und Waldstraße für den Verkehr geöffnet werden.

Polizeikontrollen angekündigt

Die Polizei hat in den vergangenen Monaten mehrere Geschwindigkeitskontrollen zu unterschiedlichen Zeiten durchgeführt. Dabei wurden insgesamt sechs Überschreitungen festgestellt. Weitere temporäre Kontrollen und eine polizeiliche Präsenz wurden angekündigt. In einem Schreiben verweist der Landesbetrieb Straßenwesen darauf, dass die Mittelstraße (im späteren Verlauf die Mainstraße) keine ausgewiesene Umleitungsstrecke für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr ist. Diese führe über Wandlitz. Die Kommunalstraßen dienten lediglich der Aufnahme des ÖPNV sowie des Schülerverkehrs. "Grundsätzlich sind Umleitungen für gesperrte Landesstraßen über kommunale Straßen nicht gesetzlich verboten", heißt es weiter. In der Planungsphase sei aber zu prüfen, ob diese dafür überhaupt geeignet sind.

Das Ministerium betont in einer Stellungnahme, dass mehrere Alternativmöglichkeiten für eine Umleitung geprüft wurden – welche das sind, wird allerdings nicht gesagt. Ferner räumt es ein, dass die Verkehrsbelastung zugenommen hat. Eine 24-Stunden-Zählung habe aber ergeben, dass die Werte unter den von den Anliegern angegebenen Zahlen liegen. Sie hatten von 1000 Kraftfahrzeugen pro Stunde insbesondere in den Morgen- und Abendstunden gesprochen.

"Einer Tonnage-Begrenzung ab 7,5 Tonnen in der Goethe-, Main- und Mittelstraße können wir leider nicht zustimmen", sagte Bernaus Stadtsprecherin Nancy Kersten am Freitag. Davon wären auch der Bus- und der Lieferverkehr für die Anwohner beispielsweise für Möbel betroffen. "Dies wollten wir unbedingt vermeiden". Zur Frage der Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit verweist die Sprecherin auf die Zuständigkeit der Polizeiinspektion Bernau.

Einer Öffnung der Lessing-, Schiller- und Waldstraße steht die Verwaltung zudem kritisch gegenüber. Die asphaltierten Straßen seien in diesem Bereich zwischen drei und 3,50 Meter breit. Wenn sich dort Personen- und Lastkraftwagen begegnen, würden regelmäßig die Seitenbereiche zerfahren.

"Vor dem Hintergrund, dass die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Schönow im Dezember beendet werden, halten wir es nicht für förderlich, weitere Nebenstraßen zu öffnen", betonte die Stadt-Sprecherin abschließend.