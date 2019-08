MOZ

Eberswalde (MOZ) Auf einer Streifenfahrt im Brandenburgischen Viertel wurden Polizeibeamte am Donnerstag angepöbelt und angegriffen. Ein Radfahrer, der vor dem Funkwagen in der Flämingstraße fuhr, zeigte zunächst mehrfach beleidigende Gesten. Die Aufforderung der Polizisten, anzuhalten, ignorierte der Mann eine Weile, stoppte aber schließlich. Bei der anschließenden Kontrolle mussten sich die Polizisten weitere Beleidigungen anhören. Als der Mann auch noch gewalttätig wurde, fand er sich schnell in Handfesseln auf dem Boden wieder. Bei ihm wurden mehrere Tütchen mit betäubungsmittelähnlichen Substanzen sichergestellt. Ein Atemtest erbrachte den Wert von 1,82 Promille. Der 38-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.