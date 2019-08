Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Durch die Schließung der Touristinformation im Rathaus ist auch die Zahl der Stadtführungen in Beeskow stark zurückgegangen. Einige ursprünglich geplante Spezialtouren zum Fontanejahr mussten sogar ausfallen. Mittlerweile ist das Programm neu organisiert. Die bekannten Stadtführer sind bereit, weiter zu arbeiten, die neue Rathausinformation hat die Anmeldung und Koordination der Führungen übernommen.

Einen ersten Höhepunkt gibt es zur Langen Nacht. Heute, am Sonnabend, wird der Nachtwächter mit Einbruch der Dunkelheit durch die Gassen entlang der Stadtmauer führen. Die Tour ist bereits ausgebucht. "Stadtführungen sind sowohl bei Gästen als auch den Beeskowern selbst beliebt", sagt Dieter Gutsche, der Mitglied der Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren ist. Wegen des großen Interesses sind für den 14. September und den 5. Oktober auch schon weitere Nachtwächterführungen geplant. Eine Weihnachtsführung wird es geben, weitere Sonderführungen wollen Gutsche und seine Mitstreiter noch vorbereiten. Das Team ist klein, Brigitte Huget-Sager, Kerstin Krause und Cornelia Gödecke gehören dazu, außerdem Joachim Stegemann und Berndt Trabandt. Während eine einfache Stadtführung durch eine Person betreut wird, sind für die große Nachtwächterführung vier bis fünf Mitwerkende erforderlich. Deshalb sind neue Interessenten, die die Gruppe unterstützen würden, jederzeit willkommen.

Anmelden kann man sich für die Spezialführungen und individuelle Touren in der Stadtinformation. 30 Euro pro Stunde kostet eine Führung, dazu kommen drei Euro für jede Person. Die Gruppen sollten nicht größer als 20 Personen sein. Dieter Gutsche empfiehlt, eineinhalb Stunden Zeit mitzubringen, damit nicht nur etwas zur Stadtmauer und den Straßen gesagt werden kann, sondern auch Zeit bleibt, die Kirche und das Älteste Haus zu besuchen. Für Touren zur Burg muss mehr Zeit geplant werden.

Ältestes Haus öffnet wieder

Das Älteste Haus soll noch im September eine Gläserne Wand erhalten, damit es wieder regelmäßig geöffnet werden kann. Personell soll es nicht besetzt werden, erklärte Stadtkämmerer Steffen Schulze in dieser Woche vor den Mitgliedern des Kulturausschusses. Er strebt eine Vereinbarung mit der Kirche an, hofft, dass eine Aufsichtsperson für beide Objekte fungieren kann. Wer die Bohlenstube selbst oder das Obergeschoss des Hauses sehen will, kann das bei einer Stadtführung. Die Stadtführer haben Schlüssel für das Haus, die Kirche und auch für den früheren Schlauchturm der Feuerwehr, von dem aus man über die ganze Stadt gucken kann.