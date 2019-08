Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Mehr Klimaschutz", stand auf dem Plakat, das Uwe Mietrasch im Namen der Zehdenicker Unternehmer bei der Fridays-for-Future-Demonstration am Freitag auf dem Marktplatz hochhielt. Mietrasch ist aber auch Chef der Zehdenicker Stadtwerke, die immer noch überwiegend mit fossilen Brennstoffen Wärme und Strom produzieren. Einen raschen Umstieg auf ausschließlich klimaneutrale Energieträger schloss er am Freitag aus. Erdgas sei einfach zu billig und sei auch in den vergangenen zehn Jahren auch nicht deutlich teurer geworden. Wohl aber gebe es einen Gesellschafterbeschluss, in Zehdenick-Nord ein Heizkraftwerk für Holzhackschnitzel in Kombination mit einem Solarthermik-Kraftwerk zu errichten. Ob dies gebaut wird, hänge im Wesentlichen von einer Förderung ab. Noch mutiger zu werden und auf moderne Brennstoffenzellen-Technik umzustellen, schloss Mietrasch, der seit Juni auch Stadtverordneter von Bündnis 90/Die Grünen in Gransee ist, allerdings aus. Aus fördertechnischer Sicht sei die Technik aber hochinteressant: Mit 80 Prozent würde die Technik gegenwärtig bezuschusst.

Einen deutlichen Investitionsschub erhofft sich Mietrasch, sollte die Bundesregierung die CO2-Steuer einführen. Genau diese Forderung erhob Pfarrer Andreas Domke, der sich der Demonstration anschloss, zu dem das Jugendbündnis Templin die Schüler in Zehdenick aufgefordert hatte. Die Initiatoren hatten rund 40 Teilnehmer angemeldet, tatsächlich kamen fast doppelt so viele Demonstranten, wenn auch fast zur Hälfte Erwachsene. Redner forderte die Zuhörer auf, am Sonntag zur Wahl zur gehen. Aber auch der Verzicht auf Plastikverpackungen wurde angemahnt sowie ein schnelles Umsteuern in der Energiepolitik. Nach der Auftaktveranstaltung vor dem Rathaus begleiteten die Polizei den Demonstrationszug durch die Innenstadt. Dabei stoppte die Polizei den fließenden Verkehr insbesondere auf Schleusen- und Mühlenstraße kurzzeitig.