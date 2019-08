Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Ministerpräsident Dietmar Woidke hat beim Wahlkampfabschluss der SPD Brandenburg in Oranienburg seine Genossen noch einmal auf den Wahlsonntag eingeschworen und dabei ausdrücklich vor einem Wahlerfolg der AfD gewarnt. Deren Frontmann Andreas Kalbitz gebe seine Verbindungen in rechtsextreme Kreise immer nur so weit zu, wie sie durch Medien öffentlich gemacht werden. "Solchen Leuten dürfen wir unser Land nicht überlassen", sagte Woidke, der Unterstützung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz und dem Oranienburger Abgeordneten und parlamentarischen Fraktionsgeschäftsführer Björn Lüttmann erhielt.

Scholz sagte, Brandenburg werde in etwa fünf Jahren als erstes ostdeutsches Bundesland den Standard westdeutscher Länder erreichen. Er warb für eine Vermögenssteuer. Woidke sprach sich für die Grundrente aus. Lüttmann verwies auf gestiegene Löhne in Brandenburg und die Einrichtung der Modellregion Oranienburg, durch deren Hilfe die mit immer noch fast 300 Weltkriegsbomben belastete Kreisstadt schneller bombenfrei werden soll.

Mehr als 300 Gäste waren auf das Gelände des Wassersportclubs Möwe an der Havel gekommen. Mehrere Fernsehsender berichteten über den Wahlkampfabschluss.Der Verein warb für einen Verbleib auf dem Gelände, für das der Pachtvertrag mit der Stadt ausläuft und erhielt dabei Unterstützung von der Oranienburger SPD. Die Sozialdemokraten, darunter Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann, trugen T-Shirts mit der Aufschrift: "Möwe muss bleiben."

